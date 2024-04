David al posto di Osimhen? L’attaccante allo scoperto: lo ha detto sul futuro!

Il futuro centravanti del Napoli potrebbe essere Jonathan David: il centravanti del Lille è uscito allo scoperto sul futuro.

L’addio di Victor Osimhen al Napoli è praticamente certo. L’attaccante nigeriano, infatti, già da diversi mesi ha svelato di aver già deciso il proprio futuro. Il Napoli, dunque, avrà un altro problema in estate: trovare il sostituto di Victor Osimhen.

Sono diversi i nomi accostati al Napoli nelle ultime settimane. Gli azzurri avranno tanti milioni da poter spendere per un attaccante all’altezza data la clausola rescissoria da 130 milioni presente nel contratto di Osimhen.

Gli azzurri stanno guardando in giro per l’Europa il potenziale nuovo centravanti del Napoli. Alcune settimane fa lo scouting azzurro, infatti, era in Olanda per osservare da vicino Santiago Gimenez, centravanti del Feyernoord. Oltre a lui, però, pare che sul taccuino della dirigenza azzurra ci sia anche Jonathan David, attaccante statunitense del Lille.

David-Napoli, l’attaccante svela il suo futuro

Jonathan David è un profilo che piace da tempo alla dirigenza del Napoli. Già nelle passate stagioni, quando sembrava palesarsi la possibilità di cedere Osimhen, si erano fatte sempre più insistente le voci sul suo conto.

A qualche mese dall’inizio ufficiale del mercato, è stato proprio Jonathan David a voler affrontare il tema riguardante il suo futuro. Incalzato dai colleghi francesi di “La Voix des Sports“, l’attaccante classe 2000 ha spiegato che non sa ancora quale sarà il suo futuro.

Di seguito le sue parole:

“Mi resta un anno di contratto. Francamente non ci penso al mio futuro. Anche negli anni precedenti c’erano state delle voci. Sono al Lille e rimarrò finchè non firmerò un nuovo contratto con un nuovo club. Per me è sempre stato così e lo sarà anche la prossima estate”. Rinnovo?

“Non so se la dirigenza ha parlato con il mio agente oppure no. Ne parleremo a fine stagione. Mancano ancora partite importanti e voglio concentrarmi su quello che succedendo in campo”.

Jonathan David, dunque, non ha ancora deciso il proprio futuro e non ha chiuso le porte ad un rinnovo con il Lille. Nei giorni scorsi, però, il noto giornalista Marco Giordano, aveva spiegato, in esclusiva per SpazioNapoli, che la dirigenza azzurra aveva già avuto dei contatti con l’entourage del giocatore per capire meglio i margini di intese per la prossima estate. Al momento, dunque, David sembra essere in pole position per sostituire Osimhen a Napoli.