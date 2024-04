A Napoli sta crescendo un baby fenomeno: la storia del 13enne che vogliono da tutta Italia

Nel corso degli anni sono davvero tantissimi i calciatori di altissimo livello nati a Napoli e anche questa volta sembra esser nato un baby fenomeno.

La stagione del Napoli è assolutamente da dimenticare. Gli azzurri, al mese di aprile, hanno già fallito tutti gli obiettivi stagionali. Un tracollo incredibile se si pensa che gli azzurri hanno dominato il campionato nella scorsa stagione proprio come l’Inter quest’anno.

Sono tanti i problemi che il Napoli ha affrontato in questa stagione sia dentro che fuori dal campo. Problemi che la dirigenza azzurra farà di tutto per eliminare e tornare competitivi fin da subito già dal prossimo anno.

Alla base di questi problemi, però c’è un errore capitale da parte di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza del Napoli. In casa azzurra, infatti, è mancata la programmazione in vista della stagione attuale. Il Napoli, infatti, nonostante il campionato già conquistato praticamente a febbraio si è adagiato sugli allori non muovendosi in tempo per trovare il sostituto di Cristiano Giuntoli, quello di Luciano Spalletti e quello di Kim MinJae.

In questa stagione, con Giovanni Manna già operativo, pare che il Napoli si stia muovendo nella giusta direzione. In casa Napoli, inoltre, c’è anche un settore giovanile da risollevare e Manna sembra l’uomo giusto. Nel frattempo a Napoli sta crescendo un baby fenomeno già sulla lista delle big d’Italia.

Napoli fucina di talenti: tutta Italia sul baby fenomeno

Sono davvero tantissimi i calciatori nati a Napoli e dintorni che negli ultimi anni hanno calcato campi importanti. Il più recente è sicuramente Gigio Donnarumma, nato a Castellammare di Stabia e che questa sera difenderà la porta del Psg ai quarti di finale di Champions League contro il Barcellona.

Sembra che nel napoletano sia nato, infatti, un altro baby fenomeno. Si tratta di Gaetano Storto, giovane talento classe 2011. Ad appena 13 anni sembra avere una marcia in più rispetto a tutti gli altri e in campo è in grado di fare giocate di altissima classe.

Il giovane Gaetano gioca nella scuola calcio Oratorio Don Guanella a Secondigliano e ha attirato su di sè l’interesse di moltissime squadre. Negli ultimi mesi, inoltre, Roma, Milan e Inter lo hanno contattato per svolgere alcuni provini e pare che siano proprio i giallorossi in pole position per strapparlo alla concorrenza e inserirlo nel proprio settore giovanile, da tempo uno dei migliori in Italia.

Al momento, non si hanno segnali concreti da parte del Napoli ma, considerando anche il valore potenziale e il talento cristallino mostrato dal giovane Gaetano, la speranza è che gli azzurri possano provare a inserirsi per non lasciarsi scappare un potenziale campione