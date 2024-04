Report SSC Napoli, novità su Juan Jesus e Olivera: le condizioni

Dal Konami Training Center di Castel Volturno arrivano novità su Mathias Olivera e Juan Jesus: come stanno i due in seguito ai problemi fisici accusati.

Sicuramente l’umore non è dei migliori, ma in casa Napoli l’imperativo è cercare di chiudere nel migliore dei modi possibili l’annata. Il pareggio contro il Frosinone ha spento, con ogni probabilità in via definitiva, le speranze di agganciare un prossimo per la prossima Champions League in extremis, ma resta in ogni caso l’obbligo di dare il massimo fino al termine. La mission dei partenopei, infatti, è quella di blindare un posto quantomeno per l’Europa League o, in ogni caso, comunque blindare una qualificazione in Europa per non interrompere una striscia record di partecipazione che va avanti da più di dieci anni.

In vista dell’Empoli, prossimo avversario degli uomini di Francesco Calzona, non ci sono ottime notizie: Juan Jesus e Mathias Olivera sono fermi ai box e continuano a essere in dubbio per la trasferta in terra toscana, almeno stando a quanto si apprende dal report quotidiano della SSC Napoli in seguito alla sessione mattutina. Considerando anche le squalifiche di Amir Rahmani e Mario Rui (il primo ammonito con diffida, il secondo espulso), gli azzurri si presentano al Castellani in una vera e propria emergenza difensiva.

News calcio Napoli: il comunicato degli azzurri dopo l’allenamento

Da poco si è concluso l’allenamento mattutino, seguito come di consueto dal report a cura della Società Sportiva Calcio Napoli sul proprio sito ufficiale.

Juan Jesus, che non ha preso parte alla sfida contro il Frosinone, continua con le terapie, mentre Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. Non il più ideale degli scenari per Francesco Calzona, che spera di recuperare qualche effettivo nel reparto difensivo in vista della prossima sfida di Serie A contro l’Empoli.

Report Napoli: ecco il comunicato degli azzurri

Di seguito, il comunicato apparso sul sito ufficiale del Napoli in seguito alla sessione di questa mattina:

Dopo la gara con il Frosinone, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto sono stati impegnati in lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa si sono allenato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione tecnica. Finale di seduta dedicato a lavoro di possesso palla. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Juan Jesus e Contini.

Condizioni da monitorare nelle prossime ore, in attesa di altre novità ufficiale dal club azzurro.