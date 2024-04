“Osimhen aveva previsto tutto”, la confessione dell’amico spiazza tutti

All’indomani del pareggio contro il Frosinone, in casa Napoli si discute di Osimhen, ma per un altro tema. Arriva la confessione dell’amico del bomber azzurro.

Il Napoli continua ad avere i suoi alti e bassi in questa stagione, con l’ennesima prestazione deludente arrivata ieri nella gara contro il Frosinone. Il pareggio ottenuto contro i Ciociari è arrivato soprattutto a causa di errori grossolani commessi dagli azzurri, in particolare da Alex Meret e Victor Osimhen.

I due azzurri sono stati protagonisti sia in positivo che in negativo nel match. Alla fine però pesano maggiormente gli errori. visto che sono costati la vittoria al Napoli. Intanto dopo la sfida di ieri, si torna a parlare di Osimhen, ma nello specifico si tratta di una confessione di un suo amico sull’attaccante azzurro.

La confessione dell’amico di Osimhen: “Aveva previsto già tutto”

In casa Napoli ci si lecca le ferite dopo l’ennesima prestazione deludente di questa stagione, visto il pareggio ottenuto ieri contro il Frosinone. La stagione degli azzurri ormai è irrecuperabile, visti i continui alti e bassi che ci verificano partita dopo partita. All’indomani del pari contro i Ciociari, è finito al centro delle voci l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è stato tirato in ballo da un suo amico, che ha fatto una confessione clamorosa su Osimhen nelle sue storie Instagram: “L’anno scorso dopo la vittoria del Napoli in campionato, Osimhen mi ha chiamato e mi ha detto: L’anno prossimo sarà il tuo turno”. La confessione è arrivata direttamente dall’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen, Victor Boniface, che ha pubblicato il tutto nelle storie del suo profilo Instagram. I due sono grandi amici oltre che compagni di Nazionale, e la confessione si riferisce alla vittoria della Bundesliga del Bayer Leverkusen, che ieri ha festeggiato aritmeticamente la conquista del Meisterschale.

L’attaccante del Napoli uno anno fa aveva già predetto il successo dei tedeschi in Bundesliga, annunciando all’amico Boniface che l’anno prossimo (ossia quello attuale, ndr.) avrebbe festeggiato anche lui il successo in campionato. Dunque dopo le tante accuse dopo l’ennesima prestazione deludente e le voci in merito alla sua cessione, Osimhen si è reso protagonista di una predizione clamorosa sulla conquista del Meisterschale da parte del Bayer Leverkusen. L’attaccante azzurro si è poi complimentato nuovamente con Boniface per la stagione disputata fin qui e per il successo in Bundesliga. Inoltre il filo diretto che lega i due potrebbe riguardare anche il Napoli. In estate gli azzurri potrebbero sostituire il partente Osimhen proprio con il suo amico Boniface. Per il mercato ci sarà tempo, con il campo che sarà ancora protagonista per queste ultime sei giornate di Serie A.