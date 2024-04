News SSC Napoli, forte contestazione contro i giocatori: è successo ieri in Tribuna

Ultime News SSC Napoli, contestazione dei tifosi al termine di Napoli-Frosinone, piovono critiche dalla Tribuna Posillipo: cosa è accaduto

L’ennesima delusione di una stagione fin troppo difficile per il Napoli. Un anno fa il Maradona cantava “La capolista se ne va“, e festeggiava uno scudetto atteso in città da oltre trent’anni. Dopo la vittoria, la promessa del presidente di aprire un ciclo vincente non è stata mantenuta, dopo una scellerata gestione estiva. Lo stadio ora canta in modo ben diverso.

L’umore dei tifosi è minato dalle prestazioni della squadra. Le critiche della tifoseria si sono dapprima scagliate su De Laurentiis, colpevole (come ammesso da lui stesso, ndr) di non aver scelto una guida tecnica degna di poter guidare il Napoli campione d’Italia.

Ieri però, come contro il Monza, le critiche sono state principalmente indirizzate alla squadra. Contro la squadra di Palladino la curva si è assentata, lasciando un vuoto nel settore ospiti dell’U-Power Stadium. Poi ha esposto lo striscione “Assenti come i vostri…”, slogan seguito dal un disegno di testicoli.

Frosinone-Napoli, forte contestazione dei tifosi

Nonostante un ottimo secondo tempo a Monza, le critiche non sono terminate. Contro il Frosinone le due curve, sulla scia del comunicato esposto in settimana per tutta città, sono rimaste in silenzio per la prima parte di primo tempo. Al termine del match la squadra è stata sommersa dai fischi dei tifosi. “Mercenari senza attributi, siete voi”, uno dei principali slogan degli ultras.

L’edizione odierna de Il Mattino racconta inoltre che le curve hanno allontanato i calciatori, che hanno provato ad andare sotto i settori, non avvicinandosi più di tanto. Intonando il coro: “Andate a lavorare”. Piovono critiche anche dalla Tribuna Posillipo, dove gli steward, probabilmente preoccupati dall’atteggiamento del pubblico, hanno fatto da scudo ai calciatori nel momento del rientro negli spogliatoi.

Il clima in casa Napoli è rovente, i tifosi sono infuriati. Manca poco alla fine della stagione, la squadra deve dare un segnale lottando fino alla fine, a prescindere dal risultato finale. Poi spetterà alla società far riprendere l’ambiente con un mercato estivo degno di nota. Ma sopratutto, è la scelta dell’allenatore che può spostare gli equilibri. Un eventuale approdo di Conte farebbe sognare la piazza e riallacciare i rapporti con squadra e società, oramai rotti dopo le mancate promesse post scudetto.