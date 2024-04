Napoli tra i “peggiori Campioni” di sempre: stagione orribile

La stagione del Napoli è stata un vero e proprio disastro finora, soprattutto venendo dalla conquista dello scudetto. I numeri condannano il Napoli.

Nella scorsa stagione il Napoli è stato capace di compiere un percorso imperioso in Serie A, riuscendo a conquistare lo scudetto con estrema facilità, ma grazie ad un gioco entusiasmante ed un gruppo compatto. In questa stagione si è rotto tutto di quel Napoli, di cui non è rimasto completamente nulla.

Il rendimento dei Campioni d’Italia è stato disastroso finora, ma la sensazione è che in queste ultime sei partite si continuerà con questo trend orribile. I numeri condannano il Napoli tra i peggiori club di sempre dopo aver vinto lo scudetto.

Napoli horror: gli azzurri sono tra i peggiori campioni di sempre

Dopo la conquista dello scudetto nella scorsa stagione, ci si aspettava che il Napoli potesse compiere una stagione quantomeno all’altezza di quella precedente. Purtroppo non è stato così, con i Campioni d’Italia in carica che hanno completamente sbagliato la stagione, compiendo un percorso indecoroso. Ovviamente il frutto di questa stagione è per gran parte causata dalla pessima organizzazione della dirigenza, che non ha saputo dare continuità a quel Napoli spettacolare. I numeri di questa stagione per gli azzurri sono impietosi, con il Napoli che si piazza tra i peggiori Campioni d’Italia di sempre. Difatti gli azzurri con i 49 punti raccolti su 32 giornate di Serie A sono la peggior squadra Campione d’Italia in carica dal 2000 al oggi. Inoltre la proiezione con la media punti attuale da qui a fine campionato per il Napoli è di 58 punti, che sarebbe pari a quella del Torino 1949/1950. I granata però avevano raccolto 41 punti (58 col punteggio odierno, ndr.) nel campionato successivo alla tragedia di Superga, e inoltre le vittorie valevano solamente due punti rispetto ai tre di oggi.

Dei numeri spaventosi che condannano il Napoli tra i peggiori Campioni d’Italia in carica per rendimento. Gli azzurri proveranno in queste ultime sei partite a “migliorare” leggermente la situazione, anche se visto il trend appare difficile. Difatti è più probabile che il Napoli riesca a concludere la stagione con meno di 58 punti. A quel punto, gli azzurri diventerebbero i peggiori Campioni d’Italia in carica, visti i punti totalizzati. Questi numeri testimoniano quanto abbia fatto male il Napoli in questa stagione, con molte cose che non hanno funzionato per nulla. I tifosi e la stessa dirigenza non vedono l’ora di chiudere quest’annata disastrosa, con l’auspicio che nella prossima stagione il Napoli si possa risollevare.