Italiano-Napoli, percentuali al ribasso: sprint di un altro club

In cima alla lista di De Laurentiis per la panchina del Napoli c’è sempre Antonio Conte, seguito subito da Vincenzo Italiano. Un club ha accelerato sul tecnico della Fiorentina per la prossima stagione.

Al termine di questa stagione, il Napoli saluterà Francesco Calzona, con il suo posto che sarà preso da un nuovo allenatore che De Laurentiis sceglierà con attenzione. In cima alla lista del patron azzurro come ben sappiamo c’è Antonio Conte, ma il tecnico salentino si è preso del tempo per riflettere attentamente prima di dare una risposta definitiva.

Subito dopo Conte, c’è Vincenzo Italiano tra i papabili per la panchina del Napoli. Un club in queste ore ha accelerato per il tecnico della Fiorentina in vista della prossima stagione, facendo abbassare le quotazioni per il Napoli.

In ribasso le percentuali di Italiano al Napoli: c’è lo sprint di un altro club

In vista della prossima stagione, in Serie A ci sarà una vera e propria girandola riguardante le panchine di molti club. Difatti ci sarà un vero e proprio ricambio sulle panchine di vari top club, tra cui Juventus e Napoli. In casa Napoli si punta assolutamente Antonio Conte, ma il tecnico salentino starebbe attendendo eventuali chiamate dalla Juventus. Ad ogni modo, il tecnico italiano non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, ma lo farà molto presto. Il nome preferito dopo quello di Conte dal presidente De Laurentiis è quello di Vincenzo Italiano. L’allenatore chiuderà a fine stagione il suo rapporto con la Fiorentina, in attesa di scegliere la sua prossima squadra. Come riporta TuttoMercatoWeb, il Bologna avrebbe accelerato per far sedere Italiano sulla panchina rossoblu, vista la quasi certa partenza di Thiago Motta in direzione Juventus. Questo sprint del club emiliano manda in ribasso le quotazioni di Italiano in ottica Napoli, che diventa quindi più defilato.

Il presidente De Laurentiis non deve però tergiversare troppo nella scelta del prossimo allenatore, altrimenti si rischia di finire nella medesima situazione della scorsa estate. È giusto attendere la risposta di Conte – che è il sogno proibito del patron azzurro – ma bisogna già avere l’accordo con un altro allenatore in caso di risposta negativa da parte del tecnico salentino. Vincenzo Italiano è un profilo ideale per il Napoli, ma il Bologna rischia di bruciare gli azzurri. Gli emiliani ormai danno per scontata la partenza di Motta verso la Juventus, e quindi hanno iniziato a muoversi già sul prossimo allenatore. Italiano fa gola a molti club italiani, e quindi difficilmente aspetterà la fine della stagione per scegliere il suo prossimo club. Il Napoli deve restare comunque vigile su Italiano, che diventerebbe il primo obiettivo in caso di no da parte di Conte.