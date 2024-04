Conte-Napoli, ci sarebbe un ostacolo: “Non verrebbe così”

Conte al Napoli, secondo il giornalista c’è un ostacolo importante nell’ambito del possibile trasferimento in azzurro: il possibile rimedio

Si sprecano i commenti tra gli addetti ai lavori dopo il pareggio casalingo del Napoli contro il Frosinone. Tra i tanti giornalisti che hanno espresso la propria opinione a riguardo c’è anche Paolo Del Genio, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Secondo Del Genio c’è solo una drastica soluzione a tutto ciò: “Devono andare via la maggior parte di loro, non sono più in grado di dare più nulla al Napoli. Inutile fare i nomi. Per me tutti quanti possono andare via, ma se la maggior parte di questi giocatori resterà a Napoli e se il Napoli non farà un mercato rivoluzionario sarà destinato a 4-5 anni da ottavo, nono, decimo posto. Questa è la dimensione attuale di questo gruppo“, sentenzia il giornalista in diretta.

Poi una riflessione sul gruppo che, oramai un anno fa ha conquistato lo scudetto: “Sembra incredibile che oggi c’erano 10 giocatori in campo su 11 che lo scorso anno hanno vinto lo scudetto, ma questo dato ormai non serve più a niente. C’è solo la possibilità che possono peggiorare o restare quelli di quest’anno, devono andare via tutti”, continua Del Genio con fermezza a portare avanti la sua tesi.

Conte o Italiano per la panchina del Napoli: Del Genio ha le idee chiare

Come nuovo allenatore per la prossima stagione si parla tanto di Italiano o Conte, che sa settimane sembrano essere i due nomi in pole. Secondo Del Genio però c’è un ostacolo importante da superare:

“Ma secondo voi hanno problemi nella loro abitazione con la tv o hanno il mega schermo per vedere con calma tutte le partita del Napoli? Ce l’hanno, hanno visto tutte le partite di questa stagione del Napoli e non possono accettare di venire ad allenare questi giocatori l’anno prossimo con la speranza da parte della società: Ti do questo gruppo, riportamelo ad alti livelli”.

L’organico è un ostacolo per l’approdo del nuovo allenatore? La critica

Sicuramente un allenatore come Antonio Conte, che negli anni si è distinto come uno che richiede senza esitazioni alla società, può avere delle pretese importanti sull’organico. Questo sarà un fattore determinante nella scelta di De Laurentiis. È normale poi che le eventuali tante cessioni vadano poi rimpiazzate con alternative di livello.