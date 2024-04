Cheddira, la doppietta cambia tutto: la mossa del Napoli spiazza i tifosi

Cheddira punisce il Napoli con una doppietta, può rivelarsi prezioso per gli azzurri la prossima stagione? La risposta del quotidiano

Napoli-Frosinone 2-2, questo è il verdetto dell’ultimo match casalingo degli azzurri. Risultato che inevitabilmente riduce le già minime speranze dei tifosi di qualificarsi alla Champions League. Senza il pass per la massima competizione europea la prossima stagione cambieranno tante cose, a partire dall’allenatore.

Calzona con ogni probabilità non verrà confermato. A Dimaro il Napoli avrà una nuova guida tecnica. Dalle ultime indiscrezioni pare sia un testa a testa tra Italiano e Conte, ma non è da escludere un nome a sorpresa. La nuova guida tecnica avrà anche il compito di valutare la rosa in ritiro e dare indicazioni al nuovo ds, che probabilmente sarà Manna, sulle strategia di mercato.

In ritiro ci sarà anche Walid Cheddira, autore della doppietta che ha condannato il Napoli nell’ultima sfida di campionato. L’attaccante del Marocco è di proprietà del Napoli, che la scorsa estate lo ha acquistato dal Bari, assieme al portiere Caprile e lo ha poi girato in prestito al Frosinone.

Cheddira: “Da Napoli lo osservano”, il possibile ruolo nella rosa 2024\25

L’edizione odierna de Il Mattino ha elogiato la prestazione dell’attaccante marocchino. Si è fatto trovare pronto, al momento giusto nel posto giusto, in occasione del primo gol, su errore di Meret. Poi un anticipo di testa, che ha preso sul tempo Rrahmani, ha chiuso una domenica da sogno, che può essere decisiva per il prosieguo della sua esperienza calcistica.

Secondo il quotidiano, Cheddira può essere la prima scelta dopo l’attaccante titolare, che verrà al posto di Osimhen, in vista della prossima stagione. Andrebbe quindi a sostituire il Cholito Simeone, anche lui probabilmente sulla lista dei partenti. L’impressione è che abbia le capacità per farsi trovare pronto, voglioso di far bene e sfruttare la più grande occasione della sua carriera. Il Napoli intanto osserva attentamente le sue prestazioni con la squadra di Di Francesco.

Cheddira, primo approccio alla Serie A: gol importanti per la salvezza del Frosinone

L’attaccante ex Bari fin qui ha segnato sei reti in campionato. La sistematica alternanza con Kaio Jorge potrebbe leggermente aver frenato la sua crescita, e quindi rallentato l’ambientamento ad un campionato nuovo. Tuttavia, sul finale di stagione, pare aver trovato definitivamente il ritmo. Di Francesco ha fatto capire di voler puntare sui suoi gol per centrare la salvezza.