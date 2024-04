Calciomercato Napoli, tre affari con il Bologna: annuncio dalla dirigenza

Il calciomercato estivo si avvicina sempre più, e di conseguenza si alimentano le voci sulle possibili trattative. Il Napoli punta tre giocatori del Bologna: arriva l’annuncio degli emiliani.

Continua purtroppo il trend altalenante del Napoli, che ieri è uscito solamente con un pari dalla sfida contro il Frosinone al Maradona. Gli azzurri hanno dunque mancato l’occasione di poter recuperare momentaneamente alcuni punti sulle concorrenti per un posto in Champions League.

Intanto si pensa già al prossimo mercato estivo, che sarà fondamentale per la ripartenza del Napoli dopo questa stagione negativa. Sul taccuino dei dirigenti azzurri ci sono tre giocatori del Bologna, e la società emiliana ha voluto precisare la sua posizione in merito ai suoi tesserati.

Il Napoli pesca in casa Bologna, piacciono tre giocatori: l’annuncio della dirigenza rossoblu

La stagione del Napoli prosegue sulla mediocrità e discontinuità di risultati, con la chance di ridurre il distacco delle concorrenti sprecato dagli azzurri. Purtroppo va spegnendosi ogni residua speranza di poter accedere miracolosamente alla prossima Champions League, visto il rendimento altalenante del Napoli. Il Bologna invece si è reso protagonista di una stagione al di sopra delle aspettative, con i rossoblu che continuano a consolidare il loro posto per la Champions settimana dopo settimana. Sono diversi i giocatori che hanno compiuto una stagione importante, attirando l’attenzione di vari top club in vista dell’estate. Al Napoli fanno gola tre giocatori del Bologna, ossia Calafiori, Ferguson e Zirkzee.

A questo interesse degli azzurri ha risposto l’Amministratore Delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ai microfoni di Radio Serie A: “Vorremmo tenere tutti in rossoblu, che è il loro colore”. Napoli avvisato dal Bologna, che vuole consolidare la sua crescita trattenendo in rosa i propri pezzi da novanta.

Sin dall’inizio della stagione, Thiago Motta è riuscito a compattare il gruppo in maniera meravigliosa, e ciò ha permesso ai rossoblu di mostrare in campo un’ideologia di gioco ben definita ed efficace. L’unione d’intenti tra l’allenatore e la squadra ha permesso ad ogni singolo giocatore del Bologna di migliorare, con alcuni che sono cresciuti in maniera esponenziale. Sorprendenti gli exploit di Calafiori e Zirkzee, che partivano indietro nelle gerarchie ed ora sono dei titolari inamovibili. Conferma invece per Ferguson, che ha dato seguito all’ottima stagione già disputata nel 2022/2023. Questi tre giocatori del Bologna sono finiti sulla lista di vari top club italiani ed esteri, che sono pronti a sfidarsi a suon di milioni in estate per assicurarseli.

Vista la campagna di rinnovamento che dovrà compiere il Napoli, questi tre profili sarebbero l’ideale per il club. Purtroppo non sarà facile acquistarli, sia per il valore di mercato che per la folta concorrenza sui tre rossoblu. Inoltre le parole dell’AD Fenucci dimostrano come il Bologna non voglia privarsi facilmente dei propri pezzi pregiati, visto che si vuole dare continuità alla stagione attuale anche nei prossimi anni. Il Napoli farà di tutto per smuovere il club emiliano, e portare a casa uno di questi tre rossoblu. Molto però passerà anche dal nuovo allenatore che siederà sulla panchina, che darà delle direttive alla dirigenza. Non ci resta dunque che attendere il mercato estivo per scoprire se il Napoli strapperà uno di questi giocatori al Bologna o meno.