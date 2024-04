Bologna, infortunio gravissimo: cambia il mercato del Napoli, i tempi di recupero

In casa Bologna si guarda con attenzione alle condizioni di un rossoblu, visto il grave infortunio rimediato. Il Napoli potrebbe cambiare il mercato visto questo grave infortunio.

Il Bologna è uno dei club che lotta e lotterà fino all’ultima giornata di Serie A per guadagnarsi un posto alla prossima Champions League, con i rossoblu attualmente al quarto posto. Il Napoli è molto dietro rispetto agli emiliani, ma guarda con attenzione al Bologna in vista del mercato estivo, visto che interessano diversi giocatori agli azzurri.

In casa Bologna si attendeva con apprensione l’esito degli esami per un rossoblu, che purtroppo hanno confermato le sensazioni iniziali. A monitorare la situazione c’è anche il Napoli, visto che questo infortunio stravolge i piani del mercato degli azzurri.

Infortunio grave per un giocatore del Bologna, il Napoli monitora la situazione: possibile cambio nel mercato

Il Bologna continua a lottare con tutte le proprie forze per accedere alla prossima Champions League, ma per gli emiliani oggi si guarda alle condizioni di un giocatore. Durante il match tra gli emiliani ed il Monza di sabato, Lewis Ferguson è stato costretto al cambio al 62′ minuto. Il centrocampista scozzese si è sottoposto in queste ore per stabilire l’entità dell’infortunio rimediato nello scontro con Birindelli. L’indiscrezione rilasciata dal Corriere dello Sport, che annunciava la rottura del legamento crociato per Ferguson, è stata purtroppo confermata dal Bologna con un comunicato ufficiale:

“Gli esami cui è stato sottoposto Lewis Ferguson in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero”.

Come di consueto per un infortunio di questo genere, i tempi di recupero sono di circa 6-7 mesi, ma dopo l’operazione si capirà meglio il tutto. La stagione dello scozzese si è dunque conclusa anticipatamente, con il Bologna che dovrà fare a meno del centrocampista in queste ultime sei partite, ma anche per gran parte della prossima stagione. Perdita grave anche per la Scozia, che non potrà contare su Ferguson ad Euro2024. Attendeva i tempi di recupero dello scozzese anche il Napoli, che è fortemente interessato al giocatore del Bologna, ma questo lungo stop cambia tutto.

La rottura del legamento crociato per Ferguson ridimensionerà anche il mercato del Napoli. Gli azzurri dovranno virare su altri obiettivi per il centrocampo, visto il lungo stop che avrà Ferguson. Purtroppo la rottura del crociato pregiudicherà già gran parte della prossima stagione. Il rientro in campo di Ferguson dovrebbe avvenire intorno a novembre-dicembre, ma con diverse incognite da valutare. Adesso bisognerà capire come sarà stravolto il mercato del Napoli, che dovrà accantonare la pista Ferguson visto questo grave infortunio rimediato dallo scozzese.