Anguissa in declino totale: calo vertiginoso dopo lo Scudetto, tre dati lo inchiodano

La stagione del Napoli è stata alquanto deludente e inaspettata, soprattutto dopo la conquista dello scudetto. I dati evidenziano il calo clamoroso di Frank Anguissa.

Con il pareggio per 2-2 arrivato ieri contro il Frosinone al Maradona, si è evidenziato ancora una volta il crollo verticale avuto dal Napoli in questa stagione. Diverse prestazioni degli azzurri hanno fatto gelare il sangue non solo ieri, ma nell’intera stagione.

Dopo la conquista dello scudetto, c’è stato un calo pazzesco di diversi azzurri, che in questa stagione sono completamente irriconoscibili rispetto l’annata passata. Tra questi c’è il centrocampista camerunese, Frank Anguissa, il cui calo vertiginoso si può notare da alcuni dati in confronto tra lo scorso anno e quello attuale.

Crollo verticale di Anguissa dopo lo scudetto: tre dati evidenziano il declino del camerunese

Il pareggio contro il Frosinone ha confermato il trend negativo del Napoli in questa stagione, con gli azzurri che faticano a trovare la quadra giusta. Ormai per gli azzurri è solo tempo di chiudere la stagione al più presto, e iniziare a programmare il rilancio in vista della prossima stagione. In estate diversi azzurri probabilmente saranno ceduti, per dar spazio a giocatori più giovani e con fame di vittoria. Dopo la conquista dello scudetto c’è stato un crollo da parte di vari giocatori del Napoli. Tra questi figura anche Frank Anguissa, che è totalmente irriconoscibile in questa stagione. I dati del centrocampista camurenese della scorsa stagione a confronto con quella attuale sono veramente impietosi, come possiamo vedere nel grafico sul portale DATAMB:

Il centrocampista del Napoli è calato drasticamente in ogni singolo dato analizzato, eccetto per i passaggi progressivi, che sono aumentati leggermente rispetto alla scorsa stagione. Il crollo vertiginoso di Anguissa è testimoniato da tre dati nello specifico, che mostrano il netto cambiamento del camerunese in questa stagione rispetto a quella dello scudetto. I tre dati che evidenziano il calo di Anguissa sono: i duelli, la progressione palla al piede e i passaggi in avanti.

Duelli vinti 2022/23: 50,7% (1 duello su 2)

50,7% (1 duello su 2) Duelli vinti 2023/204: 17,3% (1 duello su 5)

Progessione palla al piede 2022/23: 66,4% dei casi

66,4% dei casi Progressione palla al piede 2023/24: 47,9% dei casi

Passaggi in avanti 2022/23: 90,1% di passaggi riusciti

90,1% di passaggi riusciti Passaggi in avanti 2023/24: 83,3% di passaggi riusciti.

Questi dati vanno a spiegare il calo avuto da Anguissa in questa stagione, visto che i suoi punti di forza sono diminuiti drasticamente in questa annata. La scorsa stagione il centrocampista camerunese era una vera e propria roccia difensiva, ma anche una spina nel fianco per le difese avversarie. Purtroppo in questa stagione non è stato così, con Anguissa che ha avuto un vero e proprio tracollo, che l’ha portato a non incidere più come in passato. Osservando questi dati, potrebbe anche essere plausibile una cessione in estate per Anguissa, visto che difficilmente si riavvicinerà ai dati della stagione dello scudetto.