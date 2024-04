Napoli Basket, presenti anche due azzurri al Fruit Village Arena (VIDEO)

Napoli Basket, due azzurri del Calcio Napoli al PalaBarbuto per assistere al match dei ragazzi di coach Milicic: di chi si tratta

Il Napoli di Calzona non è stata l’unica squadra della città a scendere in campo quest’oggi. Al PalaBarbuto infatti il Napoli Basket di coach Milicic ha affrontato la Dinamo Sassari, diretta concorrente per un posto ai playoff. A differenza del Calcio Napoli la GeVi ha ottenuto una vittoria importantissima, per 88-79, che alimenta ancor di più il sogno playoff.

Una gara spettacolare, piena di capovolgimenti di fronte. I padroni di casa sono partiti in vantaggio nel primo quarto, ma all’intervallo Sassari era avanti. Un ottimo terzo quarto del Napoli spinge quindi gli azzurri alla vittoria, che sul finale arriva addirittura a +16.

Le sconfitte di Tortona e Pistoia infatti portano gli azzurri al nono posto, a pari punti con Tortona. Non un’impresa semplice, ma dopo cinque sconfitte di fila il ritorno alla vittoria può dare una spinta in più per le prossime tre gare contro Trento, Reggiana e Sacafati, decisive per decidere la classifica del Napoli Basket.

Dopo la vittoria della Coppa Italia di poco tempo fa il Napoli Basket è salito alla ribalta in città. Il supporto dei tifosi a dir la verità non è mai mancato e anche quest’oggi il PalaBarbuto era praticamente pieno e si è andata a ricreare quella calda atmosfera che tanto piace agli azzurri. In prima fila però c’erano due ospiti speciali: Ngonge e Gollini.

Ngonge e Gollini alla Fruit Village Arena per vedere il Napoli Basket

I due calciatori del Napoli Calcio hanno approfittato della sera libera per assistere alla vittoria dei ragazzi di coach Milicic. Gollini si può dire che sia un assiduo frequentatore. Quando non ci sono partite del Napoli in concomitanza è spesso al palazzetto per alimentare quella che è una sua grande passione: la pallacanestro.

Ngonge invece è un volto nuovo. L’esterno azzurro non era mai stato visto prima d’ora al PalaBarbuto, ma a quanto pare anche lui è un appassionato di basket. Ngonge quest’oggi non ha preso parte alla gara casalinga contro il Frosinone, in quanto diffidato. E forse anche per questo ha deciso di assistere al match del Napoli Basket.

Ngonge e Gollini alla partita del Napoli Basket: il video

Di seguito un video girato direttamente dagli spalti, che riprende i due azzurri in prima fila: