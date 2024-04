Napoli Basket, finalmente vittoria: successo fondamentale, come cambia la classifica

Il Napoli Basket torna a vincere dopo una serie di risultati negativi: vittoria di vitale importanza, come cambia la classifica.

Era il 3 marzo, il Napoli Basket aveva da poco vinto una storica Coppa Italia e, davanti al proprio pubblico, arrivava la vittoria contro Treviso che faceva sognare i tifosi. Da lì però inizia l’incubo. Tortona, Pistoia, Olimpia Milano, Venezia e poi Varese valgono cinque sconfitte consecutive che complicano il discorso playoff per i ragazzi di Igor Milicic.

Oggi, però, a distanza di un mese e mezzo da quell’ultima vittoria, i partenopei ritrovano un successo di vitale importanza. La GeVi vince lo scontro diretto contro la Dinamo Sassari 88-79 e torna a sognare i playoff scudetto.

Napoli Basket – Dinamo Sassari, grande vittoria dei ragazzi di Milicic

La partita tra campani e sardi non ha deluso le aspettative, regalando un grande spettacolo ai tifosi presenti al Fruit Village Arena di Fuorigrotta. Il primo quarto lo portano a casa i padroni di casa con un punteggio di 25-21, mentre il secondo è degli ospiti con un parziale di 17-22, portandosi quindi 42-43 e a +1 all’intervallo.

La squadra di Milicic rientra con maggior cattiveria in campo dagli spogliatoi e vince il terzo quarto 24-18. L’ultimo quarto è quello decisivo: guidati dagli uomini chiave (Owens e Pullen su tutti), i bianco azzurri vanno anche a +16, chiudendo pian piano la pratica sul punteggio di 88-79.

Napoli Basket, cosa serve per i playoff

La vittoria contro la Dinamo Sassari è ovviamente decisiva per il Napoli: grazie anche alla vittoria dell’andata, c’è il vantaggio negli scontri diretti. In più, la sconfitta di Tortona e la clamorosa debacle di Pistoia contro il fanalino di coda Pesaro, ridanno speranze agli azzurri.

Ora la classifica vede Trento al sesto posto con 28 punti, Pistoia al settimo con gli stessi punti e Tortona e Napoli a 26, ma i piemontesi in vantaggio negli scontri diretti. Adesso, ci saranno le sfide con Trento, Reggiana e Scafati prima di chiudere la regular season: il Napoli Basket dovrà mettercela tutta fino alla fine per cercare di aggrappare la zona playoff e regalare un’immensa gioia ai tifosi in una stagione che resterà, a prescindere da tutto, nella storia del club.