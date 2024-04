Incredibile vergogna da Udine: tifosi di Udinese e Roma uniti contro Napoli!

Nuovo episodio di cori discriminatori nei confronti di Napoli e dei napoletani: è accaduto pochi minuti fa in Udinese-Roma.

Il Napoli non va oltre il pareggio contro il Frosinone e deve dire addio definitivamente all’ambizione di qualificarsi alla prossima Champions League. Gli azzurri si sono mostrati demotivati nel corso del match, senza quella ferocia che li ha caratterizzati nella scorsa stagione.

Oltre ad un atteggiamento non ideale, gli azzurri, poi, hanno mostrato anche quei difetti che ormai si portano dietro dell’inizio dell’anno. Il Napoli, infatti, non è stato abbastanza cinico sotto porta con molteplici occasioni da gol sprecate e anche in fase difensiva hanno evidenziato le loro lacune. Il secondo gol di Walid Cheddira, infatti, arriva dopo che Rrahmani si dimentica completamente l’attaccante di proprietà del Napoli e l’intera linea difensiva è in completo disordine.

A certificare la mancata qualificazione del Napoli alla prossima Champions potrebbe essere il match che si sta giocando in questi minuti alla Dacia Arena tra Udinese e Roma. La vittoria dei giallorossi, infatti, allontanerebbe in maniera quasi definitiva il Napoli anche dal quinto posto in classifica.

Udinese-Roma, scene incredibili contro Napoli dalla Dacia Arena

Come detto, in questi minuti si sta giocando il match tra Udinese e Roma alla Dacia Arena. Purtroppo, però, ci sono da registrare nuovamente dei cori contro Napoli e i napoletani da parte di entrambe le tifoserie.

Il tutto è iniziato con uno striscione esposto dalla Curva dei friulani che ha voluto salutare gli “amici romanisti” per essere arrivati fino a Udine. A quel punto, la tifoseria della Roma ha voluto rispondere con dei cori contro Napoli a cui si sono uniti anche i tifosi dell’Udinese con un chiarissimo “Noi non siamo napoletani“.

Scene spregevoli che ancora una volta vanno a minare la bellezza del calcio e del suo tifo. Cori che devono essere condannati e puniti con la massima durezza.

Il gemellaggio tra tifosi dell’Udinese e della Roma va avanti da diverso tempo, ma nell’ultimo periodo si è rafforzato proprio grazie a questo odio che entrambe le tifoserie nutrono nei confronti della città partenopea.

Un altro episodio, poi, che ha unito ancora di più l’amicizia tra le due tifoserie è lo scudetto del Napoli dello scorso anno vinto proprio sul campo dell’Udinese. Durante l’invasione di campo, infatti, alcuni tifosi dell’Udinese “si unirono alla festa” andando a pestare proprio i tifosi azzurri che stavano festeggiando lo storico traguardo raggiunto.