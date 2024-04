Empoli-Napoli, emergenza totale per Calzona: chi giocherà in difesa

Verso Empoli-Napoli, uomini contati in difesa per Calzona, scatta l’emergenza: le possibili opzioni a disposizione sono pochissime

Quest’oggi al Maradona si è assistito ad un’altra prova poco convincente del Napoli. La gara non è cominciata male, con una rete spettacolare di Politano, che accentrandosi dalla destra ha bucato Turati con il sinistro. Poi si prende la scena Meret, che sul finire del primo tempo para un rigore a Soulé, ma all’inizio della prima frazione di gioco commette un errore madornale regalando a Cheddira la palla dell’1-1.

Un rimpallo favorisce Osimhen, che da pochi metri mette a segno la rete del 2-1. La gara però si chiude con la doppietta di Cheddira, che batte Rrahmani sul tempo e insacca il 2-2. Un pareggio che inguaia il Napoli in ottica Champions e che evidenzia ancora una volta i tanti problemi difensivi della squadra, irrisolti anche dopo tre cambi in panchina.

La prossima settimana c’è la trasferta di Empoli. Mancano sei giorni, si giocherà sabato alle 18:00, ma per Calzona si prospetta già un rebus complicato da risolvere in difesa.

Napoli, Rrahmani e Mario Rui saltano l’Empoli: emergenza in difesa

Contro l’Empoli non ci saranno Rrahmani e Mario Rui. Il centrale kosovaro è stato ammonito intorno al 30esimo minuto, mentre Mario Rui ha rimediatoo un’espulsione negli ultimissimi minuti di partita, per somma di ammonizioni. Il terzino portoghese è parso anche piuttosto nervoso al termine del match.

A queste due assenze si aggiungono le condizioni dubbie di Juan Jesus e Olivera, non certi di recuperare per Empoli. È sicuramente più probabile che recuperi Juan Jesus piuttosto che l’uruguaino. Se entrambi non dovessero esserci per Calzona si aprono due possibili scenari di formazione.

Empoli-Napoli, spazio per Natan? Calzona ha scelte limitatissime

L’unico modo per Calzona di perseguire la strada della difesa a quattro potrebbe esserci spazio per Natan. Il brasiliano potrebbe essere adattato terzino sinistro, non sarebbe la prima volta quest’anno. Al centro invece scelte obbligate con Ostigard e Juan Jesus (se recupera).

Se Juan Jesus non dovesse recuperare si potrebbe dover ricorrere alla difesa a tre. In questo caso Di Lorenzo occuperebbe la posizione di centrale adattato. Al suo fianco Ostigard e Natan. Dunque, situazione non facile per Calzona, che dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa. La strada verso la qualificazione in Champions si complica ancor di più.