Calzona scuote il Napoli: le parole sull’obiettivo Champions League

Manca sempre meno all’inizio della partita tra Napoli e Frosinone. Il match sarà valevole per la 32esima giornata di Serie A e andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Le due compagini sono pronte a darsi battaglia, sopratutto a causa dell’elevata posta in palio. Infatti, gli azzurri sono alle prese con la rincorsa Champions League, mentre i ciociari sperano in una salvezza che potrebbe arrivare nelle ultime giornate di Serie A.

A tal proposito, nel prepartita alcuni protagonisti hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky”. Francesco Calzona ha sottolineato l’importanza della sfida ed il momento del Napoli dopo la vittoria esterna contro il Monza.

Calzona: “Pensiamo alla Champions. Vedremo il risultato finale”

