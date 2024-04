Pericolo squalifica, ben quattro diffidati nel Napoli: a rischio la gara di Empoli

Pericolo diffidati in casa Napoli, sono ben 4 i giocatori che rischiano la squalifica per la gara di Empoli.

La partita contro il Frosinone rievoca vecchi ricordi, lieti o negativi che siano. L’ultimo match in casa si è concluso con uno schiacciante 0-4 in favore dei ragazzi di Eusebio Di Francesco che hanno compiuto il colpaccio e passato il turno di Coppa Italia. Tornando indietro con gli anni è impossibile non ricordare la tripletta di Gonzalo Higuain (4-0 risultato finale) nella stagione 2015/16 in cui eguagliò il record di Nordahl, superandolo con 36 reti in un singolo campionato di Serie A.

Per l’ennesima volta, la sfida contro i ciociari riserverà sicuramente diverse sorprese e sarà molto delicata per entrambe le compagini che si affronteranno domani alle 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona. I gialloblù occupano la 18esima posizione a -1 dall’Hellas Verona, in questo momento salvo dalla condanna alla Serie B. Gli azzurri, d’altro canto, nutrono ancora speranza per il posizionamento europeo e provano ad approfittare del momento di crisi che il Frosinone sta vivendo.

La partita sarà caratterizzata da un fattore non poco irrilevante: il pericolo squalifica che alcuni calciatori del Napoli possono rischiare di subire. In vista c’è anche un altro match delicato contro l’Empoli ed avere tutti a disposizione può risultare fondamentale per affrontare questo genere di gare in cui la motivazione è più decisiva della reale qualità delle squadre.

Quattro diffidati nel Napoli, ecco chi sono

I quattro partenopei diffidati sono Pasquale Mazzocchi, Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen. Giocatori, soprattutto gli ultimi tre, colonne portanti dei rispettivi reparti che, nel corso di questa stagione hanno dovuto rimboccarsi le maniche più volte. Mazzocchi sta vivendo ancora un periodo di conoscenza con il nuovo ambiente mentre Rrahmani ha vissuto una stagione ricca di bassi e pochi alti.

Lobotka è l’unico che, in un centrocampo in cui Zielinski ha alzato bandiera bianca più volte per via del suo contratto in scadenza e Anguissa che fisicamente ha lasciato parecchio a desiderare, è riuscito a rimanere un elemento cardine per il gioco dei partenopei. A dimostrare ciò è stato il suo impiego, sotto la gestione Mazzarri, nella coppia di centrocampo nel suo 3-4-2-1.

La mancanza di Osimhen per via della Coppa d’Africa si è sentita e non poco. Il suo ritorno in campo è stato decisivo ed i numeri, anche in questa stagione comunque sottotono, sono dalla sua parte. Perderlo nel rush finale potrebbe risultare decisivo ai fini della corsa all’Europa.