Juve Stabia promossa in B, impresa paragonabile allo scudetto del Napoli dello scorso anno? Le dichiarazioni fanno discutere

La Juve Stabia ha portato a termine una stagione storica, conquistando la promozione in Serie B. I gialloblù hanno vinto il Girone C di Serie C con ampio margine rispetto all’Avellino. La squadra di mister Pagliuca ha davvero dominato il campionato, e conquistato quindi un meritato salto di categoria.

A Castellammare si è festeggiato. I tifosi sono scesi in strada per sventolare bandiere e cantare cori, per onorare al meglio il traguardo atteso oramai da quattro anni. L’ultima volta che le Vespe hanno partecipato al campionato cadetto è stata la stagione 2019-20, quando sulla panchina della Juve Stabia sedeva Fabio Caserta.

I rapporti con la tifoseria partenopea sono molto buoni, vige un gemellaggio molto forte. Infatti, appena dopo la notizia della promozione matematica in Serie B non sono mancati sui social complimenti dai parti dei tifosi del Napoli, con frasi del tipo: “Vi aspettiamo in Serie A”. Si tratta di due grandi piazze della Campania, che negli ultimi due anni, con lo scudetto del Napoli, hanno racimolato grandi successi.

Juve Stabia in Serie B: il paragone con lo scudetto del Napoli

Il centrocampista offensivo della Juve Stabia Nicola Mosti è intervenuto ai microfoni di “Bordocampo“, in diretta su Radio Capri. Tra i vari temi toccati, c’è anche quello del paragone con lo scudetto del Napoli. Quando gli viene chiesto se ci sia un punto di contatto tra i due successi Mosti non ha dubbi e risponde:

“La nostra è un’impresa un pochino più grande perché il Napoli da anni esprimeva un grande calcio e mancava solo un ultimo step, non riuscivano a vincere perché trovavano la Juventus di turno o per sfortuna; noi invece ci siamo ritrovati a inizio stagione con un gruppo nuovo, uno staff tutto nuovo e così non è mai facile, abbiamo scritto una grande pagina di storia“.

Mosti ha poi concluso l’intervento con un appunto: “Ma credo che sia la vittoria dello scudetto del Napoli che la promozione in Serie B della Juve Stabia siano entrambe meritatissime“.

L’ex Juve Mosti ha le idee chiare su Manna come prossimo ds del Napoli: le sue dichiarazioni

Mosti è cresciuto nelle giovanili della Juventus ed ha militato anche nella Juventus U23. A portarlo a Torino è stato Giovanni Manna, primo nome sul taccuino di De Laurentiis come prossimo ds del Napoli. L’ex bianconero ha quindi risposto ad una domanda sull’oramai prossimo dirigente azzurro.

“Sicuramente mi sono trovato molto bene con lui, è solo grazie a lui che tornai alla Juventus“, spiega in diretta. Ha poi aggiunto: “È un dirigente che ha voglia di fare, è giovane e ha grandi competenze“. E ha quindi concluso l’intervista con un augurio: “Spero che faccia molto bene al Napoli, me lo auguro per lui e colgo l’occasione per mandargli un saluto”.