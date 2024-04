Il Napoli Primavera vince e sogna: battuto 0-3 il Crotone – LA CLASSIFICA

Altra vittoria per la primavera di Tedesco, gli azzurrini, dopo il successo casalingo della scorsa settimana, si sono ripetuti in trasferta.

Archiviata la vittoria ottenuta la scorsa settimana contro il Perugia, il Napoli primavera di Tedesco prosegue nel suo positivo cammino alla ricerca del ritorno in massima serie, persa solamente un anno fa, con un rendimento diametralmente opposto a quello della prima squadra, poi divenuta campione d’Italia.

Crotone – Napoli: vittoria netta degli azzurrini, come cambia la classifica

Dopo l’appuntamento sopracitato, vissuto tra le mura amiche di Cercola, la primavera azzurra è stata ospitata dal Crotone. In Calabria una sfida non semplice per gli azzurrini, che al termine della prima frazione non erano ancora riusciti a sbloccare il risultato.

Di tutta altra pasta la seconda frazione, dapprima il vantaggio firmato Gioielli, che al minuti 59 sugli sviluppi di calcio d’angolo ha aperto le danze. Successivamente, dapprima Vigliotti al 67 ed infine Vilardi, abile a recuperare un pallone ai limiti dell’area rossoblù e calare il tris.

Un risultato fondamentale, che consolida il terzo posto nel girone per il Napoli primavera, lanciandolo in maniera forse definitiva verso i playoff. L’obiettivo risalita quindi non pare troppo distante, una promozione che permetterebbe alla società di risalire dopo un solo anno di “purgatorio”, vissuto a seguito di una retrocessione arrivata proprio nell’anno del terzo scudetto della prima squadra.

Una primavera che dall’anno prossimo potrebbe con grande probabilità contare sull’occhio vigile di Manna, prossimo direttore sportivo degli azzurri, in grado di lanciare una miriade di talenti con la Next Gen della Juventus, di cui è stato il primo dirigente. Insomma, sarebbe importante poter lavorare su tutto il panorama Napoli con entrambe le compagini nelle rispettive massime serie, staremo a vedere.