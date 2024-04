Calciomercato Napoli, Manna e Giuntoli hanno un obiettivo comune: ecco chi è

Destini incrociati per Napoli e Juventus, le due compagini, sarebbero infatti interessate ad un calciatore per il centrocampo.

Giovanni Manna sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli. Il leader della Next Gen della Juventus, porrà le basi del nuovo corso, rilevando la posizione occupata per una sola stagione da Mauro Meluso, finito sul banco degli imputati per i risultati del club. Una scelta ponderata e basata sul profilo del dirigente campano, in grado di scovare negli ultimi anni talenti come Soulè o Iling Jr, gente che ormai calca con costanza i campi di Serie A e che rappresenta per la Juventus plusvalenza sicura.

Percorso inverso a quello compiuto da Cristiano Giuntoli, suo superiore nell’arco di questa annata, che nel post scudetto napoletano, ha scelto di coronare il suo sogno e accasarsi alla Juventus, squadra da sempre supportata in ambito familiare. Che strano il calcio.

Giuntoli – Manna: duello di mercato per gli ex colleghi: il nome arriva dalla Spagna

I due, dopo aver lavorato in sintonia nel corso del campionato in corso, che con ogni probabilità riporterà in Champions League la Juventus, diverranno avversari in sede di calciomercato. Nel corso degli ultimi anni, infatti, Juventus e Napoli si sono spesso ritrovate a seguire obiettivi comuni, dando vita a battaglie paragonabili a quelle di campo.

Secondo quanto riportato da AS, tale tradizione verrà rispettata anche nella prossima estate. I due dirigenti, starebbero attenzionando un calciatore proveniente dalla Liga spagnola, Guido Rodriguez. Il calciatore, seguito anche la scorsa estate dagli azzurri, potrebbe lasciare con un anno di ritardo il Betis Siviglia a parametro zero. L’argentino, mediano puro, ha totalizzato ad oggi 19 presenze nella massima serie spagnola, annettendo ad esse due goal.

Una operazione conveniente insomma, a maggior ragione considerando la necessità di intervenire nella zona nevralgica del campo per i campioni d’Italia in carica. Piotr Zielinski si accaserà infatti all’Inter, Demme e Dendoncker, totalmente fuori dal progetto tecnico azzurro saluteranno, mentre su Traorè pende una clausola da 25 milioni difficilmente esercitabile.

Insomma, ci sarà un vero e proprio restyling a centrocampo e Guido Rodriguez potrebbe rappresentare il primo tassello da apporre nel nuovo Napoli. Staremo a vedere, certo è che l’avventura di Manna sotto l’ombra del Vesuvio partirebbe con il botto, dando vita al primo “scontro” con il suo recente, recentissimo passato. Storie di vita, storie di calcio, lo sport più bello e pazzo del mondo.