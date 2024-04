Annuncio bomba dalla Georgia: “Il Napoli può prenderlo”, in arrivo un nuovo Kvara?

Dopo aver scovato Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli potrebbe ripescare in Georgia un enorme talento biancorosso.

Khvicha Kvaratskhelia rappresenta sicuramente una delle scoperte più belle del calciomercato degli ultimi anni in Serie A. Il georgiano, arrivato da semi sconosciuto dalla Dinamo Batumi, con il complicato compito di sostituire una bandiera del club, Lorenzo Insigne, nel giro di una sola stagione è riuscito a prendersi Napoli e il Napoli.

Goal, assist, dribbling e giocate sopraffine, ma soprattutto, il terzo scudetto del Napoli, titolo di cui “Kvaradona” è risultato uno dei massimi protagonisti al pari di Victor Osimhen, con cui ha formato un vero e proprio tandem del goal. E se, dal prossimo anno, il numero 77 dovesse essere non l’unico georgiano in maglia azzurra? Dalla Georgia arriva l’indizio che scatena i tifosi sulla rete.

Dalla Georgia la bomba: il Napoli su un altro talento biancorosso

Un talento futuribile, acquistato a soli 10 milioni da Aurelio De Laurentiis, che già pregusta una possibile enorme plusvalenza negli anni a venire. Per ora, però, Kvaratskhelia resterà a Napoli, rappresentando il punto cardine da cui far ripartire il nuovo corso, a maggior ragione dopo aver definito la cessione di Osimhen.

Proprio in virtù della cessione del bomber principe del tricolore, la società partenopea dovrà provvedere all’acquisto di un nuovo numero nove. Un nuovo innesto, che stando alle parole del giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, potrebbe provenire proprio dalla Georgia: si tratta di Georges Mikautadze, prima punta del Metz, classe 2000.

L’attaccante, ceduto in prestito al Metz, in Ligue 1, a gennaio dall’Ajax, si sta ben disimpegnando in Francia, dove in sole 15 partite ha messo a referto 9 goal e 3 assist, un bottino consistente considerando il cerchio ristretto di gare. Il giornalista in questione, rispondendo al post di un utente su Twitter, che esaltava i numeri dell’attaccante sopracitato, ha così chiosato: “È assolutamente possibile averlo al Napoli la prossima stagione”.

Una risposta pragmatica e chiara da parte di Dgebuadze secondo cui ci sarebbe qualcosa che bolle in pentola in casa Napoli. Club azzurro che per trattare Mikautadze dovrebbe però rivolgersi al sopracitato Ajax, che per ben 16 milioni si era accaparrata il calciatore dallo stesso Metz pochi mesi fa. I lancieri, infatti, folgorati dal rendimento di quest’ultimo in Ligue 2, dove aveva registrato 23 goal ed 8 assist in 37 presenze, avevano deciso di puntare su di lui la scorsa estate.

Cifra importante, ma non impossibile, che permetterebbe certamente al Napoli di trattare. Insomma, questa sera si registra un nuovo nome alla sfilza dei vari nomi come possibili rinforzi per il Napoli che verrà.