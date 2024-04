Verso Napoli-Frosinone, sorride Calzona: ottime news da Castel Volturno

Il Napoli si prepara a sfidare il Frosinone di Eusebio Di Francesco: da Castel Volturno arrivano ottime notizie per Calzona.

La vittoria contro il Monza ha dato nuovo morale ai giocatori azzurri. Il Napoli, dopo un primo tempo opaco, ha giocato come sa di poter fare nella seconda frazione di gioco. Quasi una reazione d’orgoglio quella degli uomini di Calzona che ha dato vita alla rimonta nel secondo tempo grazie a tre gol capolavoro di Osimhen, Politano e Zielinski.

In vista del match contro il Frosinone, dunque, sembra essere tornato il sereno attorno al Napoli. Ovviamente, la situazione di classifica resta pessima, ma l’obiettivo, ormai, è quello di concludere con dignità una stagione da dimenticare.

La strada intrapresa nel secondo tempo all’U-Power Stadium contro i brianzoli, sembra quella corretta. La qualificazione alla Champions League è da accantonare, salvo clamorosi ribaltoni in classifica. Più alla portata, invece, la qualificazione in Europa League che sarà raggiungibile anche attraverso il settimo posto qualora la vincitrice della Coppa Italia sia già qualificata in Europa.

Napoli-Frosinone, buone notizie dall’infermeria

Il prossimo avversario in campionato sarà il Frosinone di Eusebio di Francesco. In questa stagione, i ciociari hanno già dimostrato di poter fare molto male agli ormai ex Campioni d’Italia. L’eliminazione in Coppa Italia per 4-0, pesa ancora moltissimo nella stagione azzurra. Nel lunch match di domenica, dunque, il Napoli proverà a vendicare la bruttissima sconfitta di qualche mese fa.

Per fortuna, dall’infermeria di Castel Volturno arrivano buone notizie. Matteo Politano, autore di uno dei gol più belli della stagione nel match contro il Monza, sembra abbia smaltito i problemi fisici. L’esterno azzurro si è allenato con il gruppo per l’intera seduta. Ancora costretto al lavoro personalizzato, invece, Mathias Olivera. Per lui i tempi di recupero si stimano attorno ai 20 giorni e per questo motivo il Napoli spera di poterlo ritrovare per il big match contro la Roma del 28 aprile.

Di seguito il report dell’allenamento odierno.

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Politano ha lavorato in gruppo. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo.

FONTE: SSC NAPOLI