Verso Napoli-Frosinone: “In molti saranno out”, l’annuncio del tecnico sorprende

Giungono novità in vista di Napoli-Frosinone. Annunciati numerosi possibili forfait dal tecnico, poco fiducioso sul recupero dei suoi.

Si prospetta più infuocata che mai la sfida fra Napoli e Frosinone, attesa domenica alle ore 12:30 in quel del Maradona. I ciociari gialloblu scenderanno infatti in campo sul terreno di gioco del Fuorigrotta dopo un filotto di risultati tutt’altro che positivo, seppur con il ricordo del roboante 0-4 maturato in Coppa Italia lo scorso dicembre. D’altro canto invece, gli azzurri sembrerebbero essere tornati a girare dopo qualche difficoltà, trovando a Monza tre punti fondamentali per la rincorsa all’Europa. Del match, però, con ogni probabilità non saranno parecchi calciatori, alla quale altri profili potrebbero aggiungersi. A dichiararlo, lo stesso tecnico a meno di 48 ore dal calcio d’inizio della sfida.

Di Francesco perde pezzi, annunciati cinque possibili assenti per Napoli-Frosinone

Nel corso della settimana, in casa Frosinone tanti sono stati i dubbi ad aver assalito Eusebio Di Francesco nella preparazione del match di Napoli.

Fra questi, le condizioni di alcuni calciatori infortunati, con il bilancio ciociaro non migliorato neanche dopo il recupero di Lirola. Il giovane centrale Monterisi, già out dallo scorso incontro con il Bologna a causa di alcune noie fisiche, ha infatti faticato a recuperare, con lo stesso tecnico che in conferenza stampa ha annunciato in maniera molto diretta di non aver recuperato nessuno.

Tutt’altro, siccome Di Francesco ha tenuto a sottolineare la possibile assenza dall’incontro di altri due calciatori. Primo su tutti Marchizza, che dovrebbe aver smaltito il proprio infortunio sebbene non abbia ancora recuperato la miglior condizione per scendere in campo. Assieme all’ex Roma potrebbe inoltre dire addio alla trasferta di Napoli anche Bonifazi. “Rischiamo di perdere anche lui”, quanto detto da Di Francesco d’innanzi alla stampa, che ha iscritto alla lunga lista di possibili forfait anche Gelli. Infine, anche Harroui potrebbe risultare out dalla contesa. Il centrocampista olandese, già a segno nei due precedenti stagionali con il Napoli, è stato infatti etichettato come uno degli indisponibili dal proprio allenatore, sebbene in settimana abbia svolto sedute d’allenamento in gruppo.

Verso Napoli-Frosinone, la situazione infortunati degli azzurri

Anche il Napoli di mister Calzona, nel corso dell’attuale settimana, ha patito non poco la pesantezza degli infortuni. Fortunatamente però, negli ultimi giorni sono arrivati i recuperi ufficiali di Politano e Lindstrom, che potranno dare una grossa mano al reparto offensivo azzurro contro il Frosinone. Ancora out invece Olivera, che ha fin qui svolto sedute personalizzate d’allenamento dal post Monza in attesa della sessione decisiva prevista domattina a Castel Volturno.