Serie A, il big annuncia: “Ho chiesto la risoluzione”, super occasione per il Napoli

“Ho chiesto la risoluzione di contratto”: l’annuncio del vecchio obiettivo del Napoli, arrivato in questi minuti, coglie tutti di sorpresa.

Mancano ancora mesi all’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma in casa Napoli si parla già di quelle che saranno le mosse per una squadra che sarà rivista profondamente. Il tutto, in attesa di scoprire quale sarà il nuovo tecnico che guiderà i partenopei verso un nuovo corso, con la speranza di tornare quanto prima competitivi. I nomi sono molteplici: da Antonio Conte a Vincenzo Italiano, passando per altri possibili outsider che potrebbero vincere la corsa per la panchina azzurra, che quest’anno non ha mai trovato effettivamente pace.

Di pari passo, vanno avanti le valutazioni anche sui vari giocatori. Tanti gli addii che sembrano annunciati, come nel caso di Victor Osimhen: sia il nigeriano che il numero uno azzurro hanno ammesso difatti che la partenza poi non è uno scenario così impossibile. Situazione addirittura più chiara per Piotr Zielinski, che a fine stagione si accaserà a parametro zero all’Inter.

Gli azzurri, dunque, sono chiamati a trovare un sostituto del polacco e, a tal riguardo, è arrivato in serata un annuncio che potrebbe portare anche a clamorosi ritorni di fiamma. Il nome in questione è anche importante e per diverso tempo è stato accostato proprio alla compagine azzurra: si tratta di Luis Alberto che ha sostanzialmente annunciato il suo addio ai biancocelesti.

Lazio, Luis Alberto spiazza tutti: ‘annunciato’ l’addio

L’annuncio è arrivato, anche a sorpresa, a DAZN dopo Lazio-Salernitana: Luis Alberto è pronto a dire addio alla Lazio al termine della stagione in corso.

Questa è l’ultima mia stagione qui, io non ne farò più parte. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto.

Parole, quello del trequartista spagnolo, che hanno destato un certo scalpore, anche se i segnali di una vera e propria rivoluzione in casa Lazio sono ormai tangibili. Nessun commento, invece, dal tecnico Igor Tudor che, invece, ha preferito glissare sulla questione.

Luis Alberto dice addio alla Lazio: occasione per il Napoli?

Se divenisse, questa, una grande occasione per il Napoli? In passato, infatti, Luis Alberto è stato accostato molte volte al Napoli e, dal momento in cui gli azzurri ora sono alla ricerca di un calciatore che possa sostituire il partente Piotr Zielinski, chissà che non possa tornare nuovamente d’attualità. Facile immaginare, infatti, che gli azzurri possano farsi sotto, soprattutto nel caso in cui dovesse essere confermata la pista della risoluzione contrattuale. Ipotesi, la medesima, difficile da tenere in considerazione visto che, a questo punto, Claudio Lotito cercherà di monetizzare il massimo possibile da un addio che, a questo punto, è bollato anche dall’annuncio ufficioso del diretto interessato.