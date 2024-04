Niente da fare per Kvaratskhelia: c’è l’annuncio ufficiale

Nonostante le ottime prestazioni delle ultime settimane, non c’è stato nulla da fare per Khvicha Kvaratskhelia: arriva l’annuncio ufficiale.

Il Napoli in questa stagione ha vissuto situazioni molto complicate. Fin dai ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro, gli azzurri hanno dimostrato di non essere più la squadra che lo scorso anno ha annichilito il campionato e messo paura a mezza Europa.

Nonostante i cambiamenti all’interno della rosa non fossero stati così importanti, a fare la differenza è stato l’ambiente circostante. La mancanza di due figure come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli si è fatta sentire oltremodo. I loro sostituti, Mauro Meluso e Rudi Garcìa non hanno reso come sperato e ora il Napoli si ritrova con un piede e mezzo fuori dalla prossima Champions League.

I momenti bui nel corso della stagione sono stati molteplici. Il Napoli, per uscirne, ha provato a fare affidamento sulle proprie stelle, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. I due, però, hanno disputato una stagione a correnti alterne e non sono riusciti a trascinare gli azzurri verso traguardi importanti.

Brutte notizie per Kvara: arriva l’annuncio ufficiale

La stagione di Victor Osimhen è stata condizionata, ovviamente, dalla Coppa d’Africa. Nel momento di massima difficoltà con Mazzarri in panchina, il nigeriano era assente. Il peso dell’attacco è ricaduto, quindi, su Kvaratskhelia che però non è riuscito a dare il massimo a causa di una marcatura triplicata su di lui.

Con l’arrivo di Calzona, però, le cose sono cambiate per Kvaratskhelia. Nell’ultimo periodo, infatti, si è rivisto il Kvaratskhelia dello scorso anno. Questo, però, non è bastato al georgiano per battere la concorrenza di Alessandro Bastoni.

Il difensore nerazzurro, infatti, si è aggiudicato il premio EASPORTS Player of the Month. Le ottime prestazioni dell’esterno georgiano, dunque, non gli hanno permesso di vincere un premio di cui lo scorso anno ha fatto man bassa insieme a Osimhen e Kim MinJae.

Oltre a Kvaratskhelia e Bastoni, in lizza per il premio di miglior giocatore del mese c’erano anche Barella, Leao, Calafiori e Koopmeiners.

Kvaratskhelia, dunque, sarà ancora più motivato in vista dei prossimi impegni per provare ad imporsi lì dove lo scorso anno l’ha fatta da padrone. A fine stagione, poi, l’esterno georgiano andò a conquistare anche il premio di MVP del campionato grazie alla vittoria dello scudetto con la maglia del Napoli.