Napoli in Champions League arrivando al sesto posto, possibile a due condizioni

La qualificazione alla prossima Champions League potrebbe arrivare anche terminando al sesto posto. Enorme occasione, ma solo ad una condizione.

La Champions League è da sempre la competizione più ambita dai club europei. Sia perché si affrontano le migliori squadre al mondo, ma anche perché gli introiti economici sono da capogiro. Anche il Napoli – come un po’ tutte le società italiane – ha come obiettivo primario in stagione la qualificazione in questo torneo, ma dopo l’annata deludente le possibilità di una nuova avventura nell’Europa che conta sembrano essere davvero ridotte. Eppure, un po’ in maniera inaspettata, le probabilità di staccare il pass per la prossima Champions League potrebbero improvvisamente innalzarsi.

Detto che mancano ancora sette giornate al termine del campionato e quindi tutto ancora è da giocare, per il Napoli (e le squadre italiane in generale) nelle ultime ore si è aperta una possibilità clamorosa: qualificarsi alla Champions League anche arrivando al sesto posto in classifica. Un’opportunità insperata fino a qualche settimana fa, ma che adesso prende magicamente corpo, seppur resti ancora di difficile raggiungimento.

In Champions League anche con il sesto posto, ecco com’è possibile

Andiamo per ordine e spieghiamo immediatamente che – affinché questa possibilità di realizzi – devono essere soddisfatte due condizioni. La prima è che il ranking UEFA dell’Italia termini tra i primi due della stagione, facendo così ottenere alle formazioni nostrane un posto aggiuntivo in Champions League. La seconda è che una fra Roma e Atalanta vinca l’Europa League e arrivi quinta in Serie A.

Per quanto riguarda la prima condizione, parliamo ormai di una pura formalità. Dopo i risultati dei quarti di finale d’andata di Europa League (preziosissima la vittoria per 0-3 dell’Atalanta a Liverpool, ndr) e Conference League, all’Italia basta pochissimo per avere il quinto posto in Champions League in maniera aritmetico. Nelle gare di ritorno, considerando già i punti ranking sicuri che poteranno Milan e Roma (si sfidano tra loro), basterà che l’Atalanta non perda in casa contro il Liverpool e che la Fiorentina batta in casa il modesto Viktoria Plzen e si qualifichi per le semifinali. Ma a prescindere da ciò, l’impressione è che la matematica certezza arriverà a breve.

Il primo requisito è quindi a portata di mano, mentre per il secondo serve decisamente di più. Già, perché affinché il sesto posto in classifica possa valere la qualificazione in Champions League, una tra Roma e Atalanta (e non il Milan che presumibilmente chiuderà la Serie A al secondo o al terzo posto) dovrebbe vincere l’Europa League e classificarsi come quinta nel campionato italiano. La UEFA non si sarebbe ancora espressa a dovere sul caso, ma due importanti giornalisti hanno fatto sapere che ciò dovrebbe essere a breve ufficializzato.

La spiegazione di Fabio Caressa a Sky Sport

A parlare di ciò è stato per primo Fabio Caressa, che negli studi di Sky si è esposto così sull’argomento:

C’è una possibilità di piega regolamentare che prevede che se una squadra italiana vince l’Europa League e arriva quinta, prendiamo ad esempio il caso di Roma e Atalanta, si potrebbe aprire il posto per la sesta in classifica. Il quinto posto, che l’Italia potrebbe conquistare attraverso il ranking, è un posto in più a prescindere. Se, dunque, chi vince l’Europa League arriva quinto, il diritto acquisito scala alla sesta classificata. In questo caso, però, si perderebbe un posto in Europa League. Ci sarà un regolamento che pubblicherà la Uefa nei prossimi giorni.

La conferma di Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio

Poco dopo, a confermare la news è stato Giuseppe Pastore, intervenuto nel corso di una live di Cronache di Spogliatoio:

La UEFA non si è ancora esposta su tale argomento, ma qualora una fra Atalanta e Roma dovesse vincere l’Europa League arrivando quinta in Serie A, in Champions ci andrebbero 6 italiane. Così come 2 andrebbero in Europa League e una in Conference.

Possibile nuova speranza, quindi, per il Napoli, che potrebbe tornare a sognare in caso di conferma di tale voce. Gli azzurri potrebbero infatti sperare non solo nella qualificazione in Champions League, ma potrebbero godere addirittura di più sicurezze in vista di un’ipotetica qualificazione all’Europa League (ad oggi in bilico visto il 7° posto in classifica dei partenopei).