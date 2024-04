Napoli-Frosinone, Juan Jesus in dubbio: chi è in vantaggio tra Natan e Ostigard

Il Napoli affronterà il Frosinone nella prossima giornata di Serie A. Calzona rischia di perdere Juan Jesus in difesa a causa di un infortunio.

Dopo la vittoria in trasferta a Monza, il Napoli è pronto a tornare in campo contro il Frosinone per il match valevole per la 32esima giornata di Serie A. La partita andrà in scena domenica alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona. Gli uomini di Calzona proveranno a conquistare nuovamente i tre punti per provare a tenere vivo il sogno Champions League. Di fronte, però, la squadra capitanata da Eusebio Di Francesco è a caccia di punti importanti per centrare l’obiettivo salvezza nelle ultime uscite.

Il Napoli, desideroso di tornare alla vittoria dinanzi al proprio pubblico, schiererà gli uomini migliori affinché possa arrivare l’ennesima vittoria. A tal proposito, Francesco Calzona non ha scelto ancora l’undici titolare, ma con ogni probabilità sarà costretto a fare i conti con l’infermeria. Infatti, nelle ultime ore sono emerse notizie riguardanti le condizioni di Juan Jesus in vista del prossimo impegno.

Napoli-Frosinone, Juan Jesus in dubbio: Ostigard scalda i motori

Come ricordato da “Il Corriere dello Sport” Francesco Calzona è costretto a fare i conti con l’infermeria in casa Napoli. Infatti, nella giornata di ieri, Juan Jesus e Politano hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Le condizioni del difensore brasiliano sono da valutare, ma resta comunque in dubbio per la sfida contro il Frosinone in programma domenica al Maradona. In caso di assenza, la postazione in difesa dovrebbe essere occupata da Ostigard.

Infatti, il centrale norvegese è nettamente in vantaggio su Natan. Al momento, si tratta di semplici supposizioni, in quanto l’assenza di Juan Jesus non è stata ancora confermata. Non a caso, i prossimi giorni saranno fondamentali per avere un quadro ancor più preciso sulle condizioni del difensore.

Gli ultimi impegni del Napoli saranno fondamentali per centrare una qualificazione alle prossime coppe europee. L’obiettivo principale è la Champions League, ma il traguardo sempre molto complesso a causa del ritardo in classifica. Inoltre, per raggiungere il giusto piazzamento in classifica sarà necessario avere gli uomini migliori a disposizione in queste ultime uscite.

Infatti, va ricordato che nella stagione in corso, Juan Jesus è stato quasi sempre presente al centro della difesa azzurra. Nonostante gli alti e i bassi, il difensore brasiliano rappresenta una pedina chiave nelle retroguardia dei Campioni d’Italia.