Milan-Roma, assurdo in Curva: i tifosi si insultano usando Napoli

Attualmente è in corso la sfida tra Milan e Roma, valida per l’Europa League: nel pensiero dei tifosi rossoneri c’è però il Napoli.

Questa settimana l’Europa calcistica ha ripreso a correre. Dapprima la Champions League, teatro della fantastica sfida andata in scena al Bernabeu, in cui il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha dato spettacolo insieme al City di Pep Guardiola in un pirotecnico 3 a 3.

A questo top match, è seguito quello di ieri sera in Francia, dove il PSG è caduto per 2 a 3 contro il Barcellona di Xavi Hernandez, che dopo aver eliminato proprio il Napoli nel corso del doppio confronto dello scorso mese, è lanciatissimo verso la semifinale.

Ancora cori contro Napoli, i tifosi del Milan non si smentiscono anche in Europa

Da stasera è invece ripartita l’Europa minore, nello specifico l’Europa League, in cui ben 3 team italiani sono interessati. L’Atalanta, ospite del Liverpool di Klopp in Inghilterra, ma soprattutto Milan e Roma, protagoniste di un derby tutto italiano che potrebbe risultare decisivo in ottica quinto posto Champions per la Serie A.

Una Europa League decisiva per decidere le stagioni di entrambi i club, soprattutto per il Milan che ha mancato nuovamente l’appuntamento con lo scudetto, insomma, le motivazioni per concentrarsi su questo appuntamento d’elite non mancherebbero, a quanto pare, però, i tifosi rossoneri non la pensano così.

Nel corso del match, per ora condotto dalla Roma di Daniele De Rossi, passata in vantaggio al minuto diciassette con il goal di Gianluca Mancini, fresco autore del goal vittoria nel derby, la curva si è resa infatti protagonista dei soliti cori contro il Napoli, ad oggi totalmente estraneo all’avvenimento in corso.

“Voi siete napoletani”, questo il coro partito dalla curva del Milan, che ha chiaramente utilizzato l’appartenenza territoriale partenopea con accezione negativa. Un utilizzo non nuovo del temine napoletano nell’ambito delle curve settentrionali e non solo, da sempre teatro di cori beceri nei confronti della città di Napoli e dei suoi abitanti. A maggior ragione quando a scendere in campo sono compagini come quella del Milan o dell’Inter, con cui i rapporti tra i gruppi organizzati sono parecchio tesi: nell’ultimo incrocio al Maradona, non a caso, ci furono multe e squalifiche a causa del lancio di fumogeni e petardi tra la curva napoletana ed il gremito settore ospiti del Milan.

Avvenimenti lontani dal calcio, che ahimè persistono ancora nonostante la moltitudine di fatti di cronaca nera registrati in questi anni.