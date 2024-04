Il consiglio di Fedele: “Altro che Conte, vi dico su quale allenatore deve puntare il Napoli”

Antonio Conte resterebbe un nome caldo per il Napoli secondo molti, nonostante ciò, Enrico Fedele avrebbe altre idee.

Antonio Conte resterebbe una opzione calda per il Napoli. L’ex tecnico di Chelsea e Tottenham, nonostante le alte pretese, si starebbe secondo molti addetti ai lavori avvicinando al club di Aurelio De Laurentiis. Motivazione? La pressione feroce del numero 1 del club, che da tempo, circa un anno, starebbe corteggiando l’allenatore pugliese, con cui da sempre ha un ottimo rapporto.

Un nome che infiammerebbe una piazza delusa, ritrovatasi dopo soli 12 mesi dalle stelle alle stalle, passando da no scudetto vinto dominando la Serie A, all’anonima lotta per l’Europa minore, Conference o Europa League nello specifico.

Nonostante i tanti rumors che vedevano tanti top club interessati a Conte, secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dai principali giornalisti e siti di calciomercato, il cerchio attorno all’ex bandiera della Juventus si starebbe man mano riducendo. Il Bayern si sarebbe ormai tirato fuori optando per Xabi Alonso, la Juventus invece avrebbe intenzione di convincere Thiago Motta.

Ed il Milan? I rossoneri potrebbero continuare con Pioli, soprattutto in caso di buoni risultati in Europa League, in cui il team milanese è impegnato attualmente nella sfida tutta italiana contro la lanciatissima Roma di Daniele De Rossi. Insomma, ad oggi, il tempo sarebbe alleato di De Laurentiis, che starebbe pregustando l’operazione da 90.

Enrico Fedele, noto procuratore calcistico, avrebbe però altre idee per il Napoli, questo il pensiero dell’agente sulle frequenze di Radio Marte:

“Napoli? Leggo di Conte con insistenza, ma dico la verità, non credo che l’ex Chelsea possa arrivare al Napoli, lui è uno che pretende tanto. Serve un tecnico autorevole, il nome giusto per me? Massimiliano Allegri. Pesa tanto sulle casse della Juve, se gli riconoscessero una buona uscita il Napoli potrebbe ingaggiarlo con uno stipendio giusto. Ripeto, è un allenatore autorevole che ha vinto 6 scudetti con due squadre diverse, nessuno ci è riuscito in Italia. Le sue squadre giocano male? A Torino gioca con cinque ragazzini, il Napoli è superiore per valore di rosa alla Juventus sia a centrocampo che in attacco, quindi ribadisco, per costi lo preferirei a Conte senza dubbio”.