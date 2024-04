Film Scudetto, spunta uno spoiler: la scena è da brividi – VIDEO

Il prossimo 4 maggio uscirà nelle sale cinematografiche il film “Sarò con te”, che ripercorrerà il terzo scudetto vinto dal Napoli. Il club tramite i social mostra uno spoiler del film.

La stagione attuale ci ha mostrato un Napoli ben differente da quello della passata annata, in cui la squadra fu un grado di portare a casa il terzo scudetto della storia del club. La scorsa stagione è stata talmente spettacolare che il presidente De Laurentiis ha deciso di ripercorrere in un film dedicato.

La data d’uscita del film è stata annunciata pochi giorni fa, che avverrà il 4 maggio, proprio nell’anniversario della conquista aritmetica dello scudetto. Sui propri canali social, il Napoli ha reso noto uno spoiler del film che mostra una scena da brividi.

Film scudetto del Napoli, arriva lo spoiler: scena da brividi

L’attuale stagione del Napoli è a dir poco disastrosa se la paragoniamo con quella precedente. Nessuno mai si sarebbe aspettato un rendimento così mediocre da parte degli azzurri dopo la conquista dello scudetto in maniera a dir poco imponente. Luciano Spalletti è riuscito a creare un gruppo compatto e settato verso l’obiettivo scudetto, che è stato perseguito in maniera impressionante. Il fantastico risultato sportivo che ha portato il terzo scudetto della storia del Napoli – a distanza di 33 anni dall’ultimo – è stato riportato in un film prodotto da De Laurentiis intitolato “Sarò con te”. C’è attesa per il 4 maggio, quando il film sarà disponibile nella sale cinematografiche, ed intanto il Napoli tramite un tweet su X ha mostrato un piccolo spoiler:

Lo spogliatoio è il luogo dove inizia la magia 🪄

Per la prima volta nella storia del Napoli entreremo nel luogo più esclusivo della squadra. In "Sarò con te", il film dello scudetto, rivivremo insieme le emozioni della vittoria da una prospettiva mai vista 👀 🎟️ Biglietti qui… pic.twitter.com/SEiJiEvzjf — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 11, 2024

Una scena da brividi quella mostrata dal Napoli in anteprima sul proprio profilo X. Nel film sarà presente questa scena avvenuta nel corso dell’intervallo di Monza-Napoli, match , in cui gli azzurri erano sotto 1-0 contro i brianzoli. Anguissa invita i compagni alla calma nelle giocate, e a sua volta inizia l’intervento di Luciano Spalletti verso la squadra. L’ex allenatore del Napoli illustra dei dettami tattici alla squadra per uscire da alcune situazioni intricate ed aprire il gioco verso la zona centrale del campo. Infine chiusura finale del tecnico che incita la squadra con un “C’è tempo per vincerla”. Una sortita che però non avrà alcun effetto, visto che il Napoli perderà quella gara contro il Monza per 2-0. Nonostante ciò è possibile notare come la figura di Spalletti, ma anche dello stesso Giuntoli (presente nello spogliatoio) siano state importanti per la squadra, che ascoltava i preziosi consigli dei due ex Napoli. Questa scena dimostra alla perfezione le due figure che purtroppo il Napoli ha perso la scorsa estate, che poi non sono state sostituite adeguatamente.