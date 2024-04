Erede Osimhen, parla l’agente: “Da cosa dipenderà”

Victor Osimhen quasi sicuramente lascerà il Napoli nel corso della prossima sessione di mercato, con vari top club su di lui. Arriva l’annuncio dell’agente sull’eventuale sostituto del nigeriano.

Al termine della stagione attuale, inizierà ufficialmente la rivoluzione in casa Napoli, visto che ci saranno diversi addii e nuovi ingressi nel club. Già diversi giocatori sono con i piedi in partenza, e tra questi c’è ovviamente anche Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano si separerà dal Napoli la prossima estate, per trasferirsi in un top club europeo. Arrivano le dichiarazioni dell’agente, che si espone sul possibile sostituto del nigeriano per il Napoli.

Addio Osimhen: l’agente si espone sulla scelta del possibile sostituto

La stagione di Victor Osimhen non è stata sicuramente come quella passata, ma il nigeriano tra i tanti infortuni e problemi è riuscito comunque a realizzare numerosi gol. Purtroppo però il rendimento del nigeriano non è bastato al Napoli per compiere una stagione discreta. Al termine della stagione arriverà con molta probabilità anche la separazione ufficiale tra il bomber nigeriano ed il Napoli. Sono diversi i top club in lizza per l’acquisizione di Osimhen, con il PSG attualmente in pole, ma seguito a ruota dai top club della Premier League. Dopo la cessione di Osimhen, in casa Napoli si dovrà scegliere accuratamente il sostituto, su cui già è iniziato qualche movimento dei dirigenti azzurri. Proprio sul sostituto di Osimhen, si è espresso l’agente Andrea D’Amico a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“E’ sempre tempo di mercato, dipende dalle esigenze. Adesso si iniziano a puntare gli obiettivi di mercato. Il sostituto di Osimhen? Gimenez e David sono due buoni giocatori, ma quando arrivò Osimhen a Napoli nessuno lo conosceva. Dipenderà da come finirà la stagione e dalle qualificazioni in Champions. Nel panorama internazionale non vedo i campioni che c’erano una volta, il livello qualitativo s’è abbassato. L’erede di Osimhen? Bisogna sapere cosa stanno seguendo Micheli e gli altri e se sono bravi non faranno scoprire le carte. Ci sono calciatori validi anche in Italia, molto dipenderà dall’allenatore che verrà”.

Dunque l’agente ed intermediario di mercato ha dichiarato che il sostituto di Osimhen sarà scelto in base all’allenatore che sarà scelto dal Napoli. Dunque in questo senso diventa decisivo scegliere il prossimo allenatore del Napoli il prima possibile, in modo da poter pianificare il mercato e l’intera stagione nel migliore dei modi. I primi obiettivi di mercato son stati già individuati dai dirigenti azzurri, ma l’ultima parola spetterà al nuovo allenatore, che sceglierà il nuovo nove in base al gioco che proporrà in campo.