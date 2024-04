Cori contro Napoli a San Siro, le immagini inchiodano Lazza: da non credere (VIDEO)

Durante Milan – Roma, valida per i quarti di Europa League, sono andati in scena i soliti cori anti – Napoli, presente anche l’artista Lazza.

Milan e Napoli sono da sempre agguerrite rivali, le sfide tra le compagini in questione hanno scritto infatti la storia del calcio italiano, sin dai tempi di Diego Armando Maradona e Ruud Gullit, che hanno scritto pagine poetiche di questo sport.

Goal, spettacolo, stadi gremiti, tutto ciò che fa parte del bello del calcio insomma, con il tricolore come obiettivo massimo di entrambe, purtroppo, però, il lato oscuro di questo sport ha macchiato tante volte questi appuntamenti.

Milan e Roma, ancora cori contro Napoli e l’artista Lazza lascia senza parole

Tante volte gli zoccoli duri delle curve di ambo i club sono infatti arrivati allo scontro, registrando fatti che nulla dovrebbero avere a che fare con questo magnifico sport. Non ultimo avvenimento, quello dell’incrocio avvenuto all’andata a Fuorigrotta, quando tra Curva A e settore ospiti partì un costante lancio di fumogeni e petardi, scaturendo l’ira del Giudice sportivo. Una rivalità extra campo accesa, in cui il sentimento anti meridi0nale e nello specifico anti napoletano la fa da padrone, come spesso capita quando in campo scendono società del Nord Italia.

Una triste abitudine, confermata purtroppo anche questa sera, con Napoli e la sua gente assente. Il Milan di Stefano Pioli è infatti impegnato nel quarto di finale di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi, un appuntamento decisivo ai fini della stagione di ambo le compagini, soprattutto per il Milan alla ricerca di un trofeo che manca dal 2022, anno dello scudetto.

Nonostante ciò, i tifosi del Milan hanno trovato il tempo di pensare a Napoli: “Voi siete napoletani”, questo il coro indirizzato ai tifosi di fede giallorossa, utilizzando l’appartenenza territoriale napoletana con chiara accezione negativa. A partecipare al triste fatto, anche un tifoso d’eccezione, l’artista Lazza: quest’ultimo, è stato infatti beccato dalle telecamere intento a ripetere il coro partito dalla curva rossonera.

Un gesto brutto, per un rapper seguitissimo in Campania e che certamente avrebbe potuto e dovuto dare il buon esempio dinanzi ad avvenimenti del genere. Di seguito, il video dell’accaduto:

Insomma, immagini eloquenti che non lasciano spazio a dubbi ed interpretazioni. Un gesto pessimo di cui Lazza avrebbe potuto fare a meno.