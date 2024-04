Conte, spunta la confessione sul Napoli: il quotidiano ha svelato tutto!

Tiene banco il futuro di Antonio Conte. L’ex Commissario Tecnico continua ad essere il primo obiettivo del Napoli di De Laurentiis in vista della prossima stagione.

Sono giorni caldi per il futuro di Antonio Conte. Quest’ultimo è ormai il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Ciò nonostante, però, la trattativa non è entrata nella fase cruciale e ci sarà da attendere ancora un po’, anche se l’offensiva del patron azzurro è totale. La voglia di tornare ad allenare è ormai chiara, ma prima bisognerà scegliere la destinazione adatta da cui ripartire.

“Un giorno mi piacerebbe allenare in una piazza come Napoli”, ha rivelato negli scorsi mesi Antonio Conte, che vorrà comunque valutare con attenzione il nuovo progetto stilato da De Laurentiis e i suoi collaboratori. L’obiettivo è chiaro: tornare a competere in vista dei prossimi anni. Tale missione potrebbe avere come protagonista l’ex Inter e Juve, ma è chiaro che manca ancora qualcosa per parlare di situazione ormai definita.

Il Napoli spinge per ingaggiare Conte: la strategia di De Laurentiis

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, confermando come il Napoli spinge per il sì di Conte. I contatti con il presidente De Laurentiis sono continui, anche se al momento non è presente alcun accordo. “Il tecnico è stato chiaro con i vari intermediari che seguono la trattativa: non ho fatto alcuna promessa al Napoli”, scrive il medesimo quotidiano. Il club azzurro sarebbe pronto ad offrire un ricco contratto ed un ruolo cruciale nella prossima sessione di calciomercato, proposta al momento unica in termini concreti nelle mani dell’allenatore leccese.

In particolare, Il Mattino cita le ipotesi eventuali targate Bayern Monaco e Juventus, anche se per quanto concerne lo scenario bianconero la situazione sembra essere indirizzata verso altri lidi, così come rivelato proprio nelle scorse ore.

Conte, l’assist per il Napoli arriva da Giuntoli

Antonio Conte continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane. Il futuro dell’allenatore italiano è ancora molto incerto, ma attualmente il Napoli è in pressing totale per un eventuale ingaggio. Come raccontato proprio nelle scorse ore, la Juventus al momento non risulta essere un’insidia particolare per i partenopei, che continuano a coltivare il sogno di arrivare al leccese. Cristiano Giuntoli, infatti, sembrerebbe ormai propenso a puntare su Thiago Motta, spianando la strada agli azzurri.

Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per capire se il corteggiamento a oltranza di Aurelio De Laurentiis sortirà i suoi effetti nei confronti di un Conte stuzzicato e non poco, ma che ancora non ha dato un cenno positivo e definitivo.