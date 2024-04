“Andrà in ritiro con il Napoli”, l’agente sicuro sul futuro del calciatore

A poche partite dalla fine del campionato, iniziano già i discorsi in vista della prossima stagione. L’agente è sicuro che il suo assistito sarà in ritiro col Napoli.

Mancano sette giornate al termine della Serie A 2022/2023, in cui il Napoli ha faticato e non poco, non riuscendo dunque a difender egregiamente il tricolore conquistato nella stagione precedente. La prossima stagione vedrà il Napoli cambiare radicalmente, nella speranza di tornare a competere ad alti livelli.

Sono iniziati già i primi discorsi in merito al futuro di diversi giocatori, che potrebbero cambiare squadra la prossima estate. Arriva l’annuncio a sorpresa dell’agente, che è sicuro che il suo assistito sarà presente al ritiro estivo del Napoli.

L’agente sicuro sul futuro del suo assistito: “Andrà in ritiro col Napoli”

La stagione si avvia verso la conclusione, e in casa Napoli è iniziata già la pianificazione in vista della prossima. L’organico sarà rivoluzionato completamente, con diversi azzurri che probabilmente non partiranno neanche per il ritiro estivo vista la cessione probabile. Ci saranno poi diversi colpi in entrata per il Napoli, con vari obiettivi che già hanno aperto al cambio squadra in estate. A sorpresa arriva l’esposizione dell’agente Bruno di Napoli sul futuro di Walid Cheddira durante il suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Cheddira è al Frosinone con la formula del prestito secco. Al momento mi sembra ancora un po’ prematuro capire quale sarà il suo futuro, a noi farebbe solo piacere entrare a far parte della rosa di un club come il Napoli. Presumibilmente Cheddira potrebbe partecipare al ritiro del Napoli in Trentino. Siamo contenti dell’impatto che ha avuto con la serie A a Frosinone. Al di là dei gol realizzati le sue prestazioni sono molto in crescita”.

L’attaccante del Frosinone di proprietà del Napoli rientrerà alla base al termine della stagione, e con molta probabilità sarà presente anche al ritiro estivo degli azzurri. Il centravanti marocchino potrebbe anche far parte della rosa del Napoli, prendendo il posto di Giovanni Simeone che viaggia sempre più verso la cessione. Dunque salgono le quotazioni di una permanenza in azzurro di Cheddira, ma occhio a qualsiasi evoluzione nel corso del mercato estivo. Il marocchino potrebbe giocare un ruolo fondamentale anche in un possibile affare del Napoli, che vorrebbe acquistare Matias Soulè. L’esterno argentino è compagno di squadra di Cheddira al Frosinone, e l’attaccante di proprietà del Napoli potrebbe convincere Soulè a trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Dunque occhio al possibile futuro di Cheddira al Napoli, che potrebbe risultare fondamentale anche nell’affare Soulè.