“Sarò con te”: dal 4 maggio al cinema il film Scudetto, dove vederlo

DOVE VEDERE SARÒ CON TE – C’è grandissima attesa per l’uscita del Film che celebrerà lo scudetto del Napoli. Svelate le sale cinematografiche dove assistere al film.

Tra poco meno di un mese, lo scudetto del Napoli compirà un anno. Per l’occasione, Aurelio De Laurentiis ha programmato l’uscita di un film che celebrerà le gesta degli azzurri nella passata stagione.

Il film prenderà il nome “Sarò con te” andando a ricalcare il celebre coro dei tifosi azzurri che ha accompagnato il Napoli verso la vittoria del suo terzo scudetto. La frase utilizzata da Aurelio De Laurentiis per denominare il film dello scudetto, poi, affonda le sue radici nell’arrivo di Luciano Spalletti in panchina. Il tecnico di Certaldo, infatti, appena arrivato all’ombra del Vesuvio, aveva fatto stampare sulle pettorine da allenamento proprio questa frase per provare a spronare i suoi giocatori a dare il massimo per la città di Napoli. Dopo la vittoria dello scudetto il legame tra Spalletti e la città sarà indissolubile, con il tecnico che è diventato anche cittadino onorario di Napoli.

“Sarò con te”: scatta la prevendita

Il Napoli nei giorni scorsi, attraverso il trailer del film, ha annunciato che la pellicola sarebbe uscita nelle sale cinematografiche a partire dal 4 maggio 2024. I biglietti, però, saranno in vendita da oggi e alcuni tifosi azzurri si sono già mossi per acquistare i primi tagliandi e non mancare l’appuntamento.

La vittoria dello scudetto verrà raccontata dalle voci dei protagonisti, oltre che ad alcuni esponenti del mondo dello spettacolo come Toni Servillo, Salvatore Esposito, Luisa Ranieri.

Il film sarà visibile in tutta Italia e in ben 100 sale cinematografiche sparse per la Penisola. Aurelio De Laurentiis è pronto dunque a far emozionare nuovamente i tifosi azzurri che andranno a gustarsi e a ripercorrere i momenti salienti dello straordinario trionfo azzurro capace di dare “gioia infinita” ad un intero popolo che ha atteso lo scudetto per ben trentatré anni.

L’elenco delle sale in Campania

Di seguito la lista delle sale cinematografiche in Campania.

Anacapri Paradiso

Casalnuovo Di Napoli Magic Vision Multisala

Casoria UCI Cinemas Casoria Napoli

Castellammare Di Stabia Stabia Hall

Lioni NuovoMarcianise UCI Cinepolis

Mercogliano Movieplex

Mondragone Ariston

⁠Napoli Metropolitan

Napoli The Space

Nola The Space

Poggiomarino Eliseo

S. Arpino Lendi

Salerno The Space

Santa Anastasia Metropolitan

Torrecuso TorreVillage

Vico Equense Cinema Aequa

Per scoprire l’elenco completo delle sale in tutta Italia, clicca qui!