Napoli-Frosinone, notizia bellissima sui tifosi: cosa succederà al Maradona

Il prossimo match del Napoli sarà contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco: splendida notizia sui tifosi in vista della gara.

Il campionato è entrato nel rush finale decisivo. Il Napoli, grazie alla vittoria esterna in casa del Monza, è ancora in corsa per la qualificazione ad una competizione europea. La Champions League appare un miraggio anche se in caso tutte vittoria fino alla fine della stagione il Napoli arriverebbe a quota 69 punti che in passato ha garantito la qualificazione alla massima competizione europea.

La qualificazione resta comunque molto difficile vedendo il percorso del Napoli in questo campionato. Gli azzurri, infatti, dovrebbero vincere ben otto gare consecutive, contando anche quella contro il Monza, ma in questa stagione non sono mai riusciti a portare a casa più di due risultati pieni in fila.

La prossima sfida che attende gli uomini di Francesco Calzona sarà dal grande coefficiente di difficoltà Allo Stadio Maradona arriverà il Frosinone che in casa del Napoli ha trionfato per 4-0 in Coppa Italia. Oltre a dover affrontare un avversario ostico e alla ricerca dei punti salvezza, il Napoli dovrà fare i conti con il caldo dato che si tratterà di un lunch match. Per Di Lorenzo e comapagni, però, c’è una notizia positiva.

Verso Napoli-Frosinone: i tifosi rispondono presente

Nell’ultimo lunch match giocato dal Napoli, gli azzurri sono crollati contro l’Atalanta con il risultato finale di 3-0. I ragazzi di Calzona, dunque, proveranno ad invertire la rotta.

A sostenerli ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Lo Stadio Maradona, infatti, è quasi sold out per la sfida contro il Frosinone.

Nuovamente i tifosi azzurri, nonostante la pessima situazione di classifica, hanno risposto presente alla chiamata del Napoli. In questa stagione i tifosi azzurri non hanno mai fatto mancare il loro supporto. Anche contro il Monza sono arrivati in tantissimi all’U-Power Stadium anche se per il primo quarto d’ora gli Ultras sono rimasti in silenzio in segno di protesta.

Contro il Frosinone, invece, tutto lo stadio caricherà dal primo minuto la squadra verso la rivincita sui ciociari. Nella mente dei tifosi azzurri, infatti, è ancora nitida l’umiliazione vissuta in Coppa Italia con un secco 4-0 che ha veramente mandato al tappeto, dal punto di vista psicologico, il Napoli. Calzona dovrà preparare al meglio, dunque, il match per portare a casa i tre punti e evitare una nuova figuraccia.