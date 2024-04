Kvaratskhelia, premio speciale: è il secondo in stagione

Khvicha Kvaratskhelia è rinato negli ultimi mesi, soprattutto con l’avvento di Francesco Calzona in panchina. Arriva il secondo premio in stagione per il georgiano.

I tifosi del Napoli hanno ancora nei propri occhi le magie realizzate da Kvaratskhelia nella scorsa stagione, che poi si è conclusa con la conquista dello scudetto. Purtroppo questa annata è andata in maniera decisamente negativa, con lo stesso georgiano che ha faticato come tutta la squadra.

Con l’avvento di Calzona sulla panchina del Napoli, l’esterno georgiano si è ritrovato ed è tornato ad essere particolarmente incisivo. Grazie alle sue straordinarie qualità tecniche e alle sue prestazioni, Kvaratskhelia si è assicurato per la seconda volta in questa stagione un premio speciale.

Kvaratskhelia, arriva il secondo premio speciale di questa stagione

La stagione di Khvicha Kvaratskhelia è stata piuttosto complicata, proprio come quella del Napoli. Un rendimento che è stato decisamente inferiore rispetto a quello offerto nella scorsa stagione, in cui è arrivato lo scudetto sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. L’esterno georgiano ha vissuto un momento complicato dal finale della stagione 2022/2023 fino alla prima parte di quella attuale, per poi ritrovarsi a sprazi. Con l’avvento di Calzona, Kvaratskhelia si è ritrovato sia sotto il punto di vista mentale che tecnico. Le prestazioni offerte dal georgiano nel corso del mese di marzo gli sono valse il premio di MVP del Napoli. Si tratta del secondo premio stagionale di questo tipo per Kvaratskhelia, che si era già assicurato l’MVP del mese di febbraio. L’annuncio è arrivato direttamente tramite il profilo X del Napoli:

Un primato assoluto quello raggiunto da Kvaratskhelia, che diventa il primo calciatore del Napoli in stagione a vincere il premio di MVP per due mesi consecutivi. La cura Calzona ha fatto bene al Napoli, ma soprattutto al georgiano, che si è completamente ritrovato dopo un lungo periodo di alti e bassi continui. Kvaratskhelia sicuramente non è tornato ai livelli della passata stagione, ma l’obiettivo sarà raggiungere quel livello nella prossima stagione, dove il Napoli punterà a ritornare protagonista in Italia, e magari anche in Europa. L’obiettivo principale attualmente è quello di chiudere la stagione nel migliore dei modi, e Kvaratskhelia proverà a trascinare gli azzurri in queste ultime sette giornate di Serie A. Gli azzurri proveranno fino alla fine a sperare in un posto per la prossima Champions League, anche se ormai sembra definitivamente sfumato anche questo obiettivo. Resta comunque da chiudere la stagione dignitosamente, cercando di qualificarsi assolutamente ad una competizione europea.