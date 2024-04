ESCLUSIVA – Nuovo nome a centrocampo: può arrivare a Napoli come erede di Lobotka

Arrivano nuove voci di mercato in merito al centrocampo targato Napoli. Le ultime sul possibile sostituto di Lobotka in mediana.

Si infiammano le piste e le voci di mercato in casa Napoli, dove la corsa all’Europa diventa l’unico obiettivo da qui al termine della stagione. L’estate alle porte ha però chiamato a rapporto non poche indiscrezioni di mercato nelle ultime settimane, colpendo di frequente proprio la piazza partenopea. Tutta Napoli ha infatti impressa nella mente l’indiscrezione circa il possibile affondo del Barcellona su Lobotka, con i blaugrana fortemente interessati allo slovacco. Dalla Spagna alla Spagna, però, per gli azzurri, che proprio in Liga potrebbero aver trovato un possibile erede del numero sessantotto.

Napoli su Samu Costa, chi è e quanto vale

Come raccolto in esclusiva dal nostro collaboratore Marco Giordano, il Napoli potrebbe essere sulle tracce di un giovane centrocampista spagnolo in vista del prossimo calciomercato estivo. Trattasi di Samu Costa, mediano classe 2000 attualmente in forza all’RCD Mallorca. Portoghese, il calciatore ha saputo esprimersi al meglio nell’ultima stagione il Liga, totalizzando 1 gol e 1 assist in 28 presenze e apparendo anche 5 volte in Copa del Rey.

Numeri, questi, affiancati dalla generosa mole di sufficienze e più ottenute da Costa nel corso dei match, che hanno portato lo stesso calciatore a ricevere le prime convocazioni nel Portogallo U-21. 7 presenze e 1 gol totalizzati con la selezione Under dei verderossi hanno quindi innalzato le sue quotazioni anche in vista dell’Europeo atteso in estate. Il suo valore di mercato si aggira ad oggi sugli 8 milioni, che potrebbero però aumentare in caso di convocazione e di buone prestazioni nella competizione continentale. Nessun ostacolo sembrerebbe però poter smuovere gli occhi del Napoli dal portoghese, anche in vista delle continua news di mercato in ottica centrocampo. Costa può infatti essere schierato anche da mezzala in un sistema a 3, con la sua duttilità che potrebbe far comodo agli azzurri in futuro.

Vice o erede di Lobotka, il Napoli valuta Samu Costa

Come detto nel paragrafo iniziale, la giovane età di Costa e la situazione inerente a Lobotka sembrerebbero suggerire un futuro proprio da erede dello slovacco per il portoghese. Il Napoli continua a seguire il classe 2000 mentre da Barcellona continuano a giungere offerte per il numero sessantotto azzurro, prossimo quindi all’addio. Una possibile permanenza di Lobotka potrebbe però non intralciare il lavoro partenopeo sponda Costa, che potrebbe giungere all’ombra del Vesuvio come riserva dell’ex Celta Vigo o addirittura da mezzala fisica, viste le poche certezze presenti anche dal lato di Anguissa e Cajuste.