UFFICIALE – Juve Stabia promosso in Serie B: festa a Castellammare di Stabia

Ormai è ufficiale, un’intera città è finalmente in festa: la Juve Stabia è tornata aritmeticamente in Serie B!

Dopo Cesena e Mantova anche la Juve Stabia festeggia la promozione in Serie B dopo aver dominato il girone C di Lega Pro. A termine di una vera e propria impresa, grazie al risultato ottenuto nel derby campano contro il Benevento, i tifosi gialloblù hanno potuto finalmente dar sfogo alla propria gioia per l’obiettivo raggiunto.

Ci sono voluti ben 4 anni alle Vespe per far ritorno in Serie B dopo aver fatto fronte a squadre del girone C ben più attrezzate per la promozione come Avellino, Latina e lo stesso Benevento che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro gli ospiti. Con 11 punti di vantaggio sui lupi biancoverdi, a 3 giornate dalla fine, hanno confermato la stagione meravigliosa che hanno condotto e che hanno concluso con il miglior risultato possibile.

Juve Stabia in B, le congratulazioni del presidente Marani

Guido Pagliuca, tecnico del club campano, ha riportato la Juve Stabia in Serie B a termine di una stagione in cui la solidità difensiva ha giocato un ruolo fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo massimo. In 35 partite, infatti, sono stati subìti soltanto 20 gol. Nei tre gironi solo il Cesena ha fatto meglio con 18 reti incassate.

Anche il presidente Matteo Marani si è congratulato apertamente con il club: “Alla famiglia Langella, al tecnico Pagliuca, ai calciatori e a tutta la società Juve Stabia giungano i complimenti da parte della Lega Pro per una promozione bella. È un successo basato su programmazione e competenza. Sono molto felice per la gente di Castellammare che ritrova il campionato cadetto dopo quattro stagioni. È stato un piacere avere la Juve Stabia nella Serie C NOW, con il consigliere Andrea Langella, e auguriamo al club stagioni ricche di successi”.