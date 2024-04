Scambio Napoli-Juventus, Alvino: “Se succede mi incateno”

Rivelazione di Carlo Alvino al possibile scambio tra Juventus e Napoli: le sue parole rendono chiara la sua posizione in merito.

Il Napoli punta alla rivoluzione e le fondamenta per farsì che ciò avvenga sembrano apparire solide. La scelta del cambio di direttore sportivo può essere la giusta chiave per riportare il club azzurro ai vertici del calcio italiano. Al prossimo allenatore c’è bisogno che venga offerta una squadra attrezzata capace di soddisfare soprattutto le esigenze della squadra.

Manna è pronto a godere del rapporto fino alla fine della stagione con la Juventus per sbloccare alcune trattative per la prossima estate. Kulusevski è un profilo che piace molto e che potrebbe essere convinto nell’accettare la corte partenopea proprio grazie al precedente con i bianconeri.

Nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota la possibilità che possa avvenire uno scambio tra la Vecchia Signora ed il club partenopeo. I protagonisti dell’operazione in questione sono Moise Kean e Giacomo Raspadori. L’attaccante juventino è ancora a secco di gol in questa stagione ed a causa di problemi fisici non ha ultimato il passaggio all’Atletico Madrid nella finestra di mercato invernale. Per l’81 azzurro un’ annata complicata e caratterizzata da più ombre che luci.

Scambio Kean-Raspadori, il parere di Carlo Alvino

A Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha discusso in merito alla presunta trattativa che coinvolgerebbe Raspadori e Kean. Il primo sicuro di una convocazione al prossimo europeo, in programma in Germania, il secondo ben lontano dai radar di Spalletti ed in uscita dalla Juventus. Il giudizio del giornalista è chiarissimo: “La mia reazione alla notizia dello scambio con Kean è che mi incateno semmai il Napoli dovesse pensare di effettuare questo scambio“.

Già in passato l’ex Sassuolo era stato accostato alla Vecchia Signora: nello specifico nell’estate in cui si è accasato sotto l’ombra del Vesuvio. Nonostante la discontinuità che non gli ha permesso di brillare, in 31 partite ha segnato 5 gol e fornito 3 assist. Nessun acuto in Champions League, competizione in cui nello scorso anno ha brillato con 4 reti e 3 assist in 7 partite.

Il classe 2000 non è ancora riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale a causa anche dello scarso minutaggio che ha ottenuto nel corso di questo biennio napoletano. Con la marcatura della scorsa domenica contro il Monza si candida a giocare un ruolo fondamentale per la prossima stagione, in uno scenario completamente nuovo in cui dovrà giocarsi le proprie chance.