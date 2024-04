Mercato Napoli, Simeone ai saluti: un tecnico spinge per il suo acquisto

Il mercato del Napoli inizia a prendere sempre più forma. Tra i partenti c’è anche Giovanni Simeone, con un’allenatore che sta spingendo per il suo acquisto.

La stagione si appresta verso il termine, con il Napoli che spera di chiuderla nel migliore dei modi. L’obiettivo è quello di centrare la qualificazione per una competizione europea, in modo da poter ricevere anche qualche introito da parte della UEFA che sarebbe fondamentale per il bilancio e non solo.

Difatti fondamentale sarà anche il mercato estivo, in cui sarà rinnovata in gran parte la rosa, visto che ci saranno vari azzurri in uscita. Nella lista dei possibili partenti c’è anche Giovanni Simeone, con un’allenatore in particolare che sta spingendo per averlo a disposizione per la prossima stagione.

Giovanni Simeone in uscita dal Napoli: l’allenatore chiede il suo acquisto in estate

Il futuro di diversi giocatori del Napoli è appeso ad un filo, che però tende verso la cessione piuttosto che verso la permanenza. Questo è il caso di Victor Osimhen e Piotr Zielinski, ma anche probabilmente di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino ha trovato pochissimo spazio in questa stagione, e non ha trovato l’incisività della scorsa annata in zona gol. Per questo motivo il suo addio è molto probabile al termine della stagione. Come riportato da Il Messaggero, Simeone sarebbe finito nel mirino della Lazio, con Igor Tudor che sarebbe pronto a riabbracciare l’argentino. Difatti il nuovo allenatore della Lazio sarebbe pronto a chiedere al presidente Lotito uno sforzo per acquistare Simeone, vista anche la possibile uscita di scena da parte di Ciro Immobile. Inoltre quando i due erano all’Hellas Verona, avevano un buonissimo rapporto, con il Cholito che si rese protagonista di una delle migliori stagioni della sua carriera.

Ci sono però alcuni ostacoli che potrebbero frenare la trattativa già in partenza. Intanto l’agente di Simeone, Alessandro Moggi, è lo stesso che cura gli interessi di Ciro Immobile, e quindi potrebbe evitare di far pestare i piedi ai suoi due assistiti in caso di permanenza dell’italiano in biancoceleste. Inoltre l’agente non è più in buoni rapporti con la Lazio, con cui potrebbe decidere di non effettuare operazioni di mercato. Sarà decisiva la volontà di Igor Tudor, che dovrebbe muovere i tasti giusti col presidente Lotito per essere accontentato. Il futuro di Giovanni Simeone è sempre più lontano da Napoli, ma non dall’Italia, dove dovrebbe proseguire la sua carriera. Non ci resta che attendere la sessione estiva di mercato per scoprire se Tudor riuscirà ad avere Giovanni Simeone, o se dovrà chiedere un’altro attaccante a Claudio Lotito.