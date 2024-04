Leao come Maradona: il video del Milan fa scatenare i tifosi (VIDEO)

Nel corso del riscaldamento di Milan-Lecce, Rafael Leao si è messo in mostra proprio come l’ex Napoli Diego Armando Maradona prima di Napoli-Bayern Monaco.

Durante il suo periodo al Napoli, Diego Armando Maradona ha incantato i tifosi azzurri sia prima che durante i vari match, facendo stropicciare gli occhi a chiunque grazie alle sue splendide giocate. Nel corso degli anni, diversi giocatori hanno provato ad emulare le giocate del Pibe De Oro, incappando spesso in qualche figuraccia.

Nella giornata di sabato, nel riscaldamento di Milan-Lecce, il talento portoghese dei rossoneri Rafa Leao, si è reso protagonista di uno show che ha fatto scatenare i tifosi sugli spalti e sui social.

Leao incanta come Maradona: il video che ha fatto impazzire i tifosi

Con il passare degli anni, i riscaldamenti dei pre partita sono diventati sempre più dei veri e propri show. Al giorno d’oggi oltre alle varie skills dei vari giocatori si mescolano dei giochi di luce da parte dei riflettori dell’impianto, che rendono il tutto molto più incantevole. Il precursore dell’intrattenimento durante il riscaldamento pre partita è stato Diego Armando Maradona, che preferiva incantare il pubblico presente sugli spalti con delle giocate sopraffine. Durante il riscaldamento di Milan-Lecce, Leao ha incantato i tifosi presenti grazie ad una serie di palleggi. Sui vari social ha fatto scatenare i tifosi un video che paragonava la serie di palleggi di Leao con quelli effettuati da Maradona durante il riscaldamento di Napoli-Bayern Monaco. Difatti sul profilo X di Milan Posts, sono stati messi a confronto proprio i due riscaldamenti di Maradona e Leao, sulle note dell’iconica Live is Life del gruppo Opus:

Diego Maradona / Rafael Leaopic.twitter.com/17BvZIxUaR — Milan Posts (@MilanPosts) April 7, 2024

Sui social network il video ha riscosso numerose interazioni da parte dei tifosi rossoneri, ma non solo. Nei commenti ci sono stati ovviamente diversi tifosi del Milan esaltati dalla classe di Leao, mentre altri non hanno voluto scomodare il paragone con il fuoriclasse argentino. Difatti è arrivata anche qualche critica per il video pubblicato sui social. Alcuni tifosi si sono irritati nel paragone tra Maradona e Leao, anche se il video non mirava a questo. L’obiettivo di questi riscaldamenti a confronto era quello di mostrare la gioia di entrambi nel palleggiare, nonostante ci siano anni e anni di distanza. Purtroppo però come spesso accade, non tutti vedono di buon occhio questi tipi di video. Resta comunque la bellezza dei due riscaldamenti, che a tanti anni di distanza tra di loro, mostrano ancora una volta la gioia che porta il calcio.