Erede Osimhen, si complicano i piani per il Napoli: richiesta da 60 milioni per l’obiettivo

Erede Osimhen, si complica la strada che porta al giovane sostituto: il Napoli prende tempo dopo la richiesta di 60 milioni di euro

La spettacolare rete contro il Monza potrebbe essere una delle ultime prodezze di Osimhen con la maglia del Napoli. Un gol da ricordare, con il bomber nigeriano che è letteralmente volato sulla testa di Izzo, con un coraggio invidiabile, e ha insaccato di testa un cross dalla destra di Anguissa.

I rumors di mercato riguardo un suo addio al Napoli a fine stagione si fanno sempre più insistenti. Nonostante Osimhen abbia rinnovato da poco, sul nuovo contratto pende una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, dal valore di 120-13o milioni di euro.

Non un investimento da poco, che al momento in Europa possono permettersi davvero in pochi. Non mancano però le pretendenti. Nelle scorse settimane si è parlato tanto di PSG, che ad oggi è l’opzione più plausibile vista la partenza di Mbappé in estate.

Anche alcuni club di Premier sarebbero pronti a sborsare l’ingente somma di denaro, Chelsea su tutti. Intanto però il Napoli si muove per il sostituto. Il nome più accreditato, almeno stando alle ultime indiscrezioni di mercato, sembra sia Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord.

Erede Osimhen, Santiago Gimenez in pole: il Feyenoord chiede 60 milioni di euro

L’edizione odierna de Il Mattino conferma l’indiscrezione secondo la quale il Napoli avrebbe intenzione di fare sul serio per Gimenez. Ieri alcuni emissari del club partenopeo hanno assistito alla vittoria del Feyenoord, per 6-0, contro l’Ajax. Sotto la lente d’ingrandimento, oltre al difensore Hancko, anche Santiago Gimenez, che però non ha segnato.

Le richieste del Feyenoord sono molto alte: 60 milioni di euro. Ecco quindi che il Napoli ha deciso di prender tempo prima di affondare il colpo. Prima di tutto si attende la cessione di Osimhen. Nei prossimi giorni avrà luogo in Filmauro un vertice per capire se Chelsea e PSG siano realmente intenzionate a pagare la clausola. In tal caso si procederà con la trattativa Gimenez.

Gimenez, numeri da fuoriclasse: stagione da record con il Feyenoord

Gimenez è arrivato nel 2023 dal Cruz Azul, noto club messicano. L’impatto con il club olandese è sin da subito stato devastante. La scorsa stagione ha messo a segno 15 reti in 32 gare, alla prima stagione in Europa. Questa stagione si è già superato. Conta infatti ben 21 marcature in 28 partite. Il Feyenoord è al secondo posto in classifica anche, e sopratutto, grazie ai suoi gol.