Cassano senza freni: attacco durissimo a De Laurentiis, avete sentito?

Cassano spara a zero su De Laurentiis e la gestione del Napoli post scudetto: le sue dichiarazioni in diretta fanno discutere.

La stagione post scudetto del Napoli non sta di certo rispettando le aspettative dei tifosi. La zona Champions, nonostante la vittoria contro il Monza di ieri, è ancora piuttosto lontana. L’obiettivo stagionale, arrivati a questo punto della stagione, è diventato molto difficile da centrare.

Calzona deve mettere in atto un’impresa memorabile. Il secondo tempo di Monza, con quattro gol in tredici minuti, può essere un buon punto di partenza per raddrizzare quantomeno quest’ultimissima parte di stagione.

Gli addetti ai lavori in questi mesi hanno ricercato i colpevoli della situazione in casa Napoli. Prevale perlopiù la tesi secondo la quale sono state sbagliate praticamente tutte le scelte fatte in estate dal presidente De Laurentiis. Lo stesso patron azzurro ha ammesso i propri errori un una conferenza stampa di qualche tempo fa.

Mister Spalletti non è stato sostituito a dovere, Garcia non si è dimostrato all’altezza. Il Napoli si sta quindi trascinando le defezioni della preparazione estiva per tutta la durata della stagione.

Anche Antonio Cassano, oramai non più parte della Bobo TV, ha commentato l’andamento della stagione del Napoli. L’ex calciatore di Samp e Roma si è soffermato proprio sulle scelte del presidente De Laurentiis. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni a La Domenica Sportiva:

“Il problema del Napoli è uno solo: l’egocentrismo del suo presidente, il disastro l’ha fatto De Laurentiis. La gente se la prende con gli allenatori e la squadra ma ad Udine pensava di aver vinto da solo lo scudetto. Fece la festa da solo ma non ha capito che con Spalletti contava zero”.

Cassano, elogi a non finire per Spalletti: le sue parole

L’ex attaccante ha quindi aggiunto: “Il miracolo l’ha fatto Spalletti con il suo staff e la squadra: ad inizio stagione, il tecnico ha detto ai suoi che avrebbero vinto lo scudetto, ne ho le prove”, spiega in diretta televisiva. Poi rimarca le scellerate scelte estive di De Laurentiis:

“De Laurentiis ha detto che questa squadra l’avrebbe potuta allenare anche una persona presa per strada e l’abbiamo visto: Garcia, bravissima persona, ma cacciato in Arabia; Mazzarri l’ultima volta ha allenato nel 1940, ora è arrivato Calzona che ha sempre fatto il secondo anche se sta facendo bene con la Slovacchia”.

Infine, un ultimo elogio per Spalletti: “Le due persone che oggi sento spesso sono Spalletti e Capello, persone leali ma avevo sbagliato io nei loro confronti”, facendo riferimento agli screzi avuti con i due allenatori durante la carriera da giocatore.