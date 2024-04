Calendario Serie A, possibile cambio data per il Napoli: di quale match si tratta

Calendario Serie A, il Napoli esplora la possibilità di cambiare data: il match in questione e il motivo della richiesta del club partenopeo



Il Napoli ha ottenuto una convincente vittoria in casa del Monza con il risultato di 2-4. A decidere il match le quattro reti in tredici minuti dei partenopei. Osimhen, Politano, Zielisnki e Raspadori i marcatori per gli azzurri. Per i brianzoli il gol di Djuric nel primo tempo e la rete di Colpani, anche questa siglata dal minuto 55 al minuto 68.

La zona Champions è ancora lontana, ma la sconfitta dell’Atalanta in casa del Cagliari può alimentare le speranze del Napoli, che però deve mettere in pratica un’impresa complicatissima.

Risultato stagionale totalmente differente da quello della passata stagione, quando, a questo punto del campionato di Serie A, il Napoli aveva già chiuso i conti per lo scudetto, e si attendeva solo la matematica per scatenare una festa indimenticabile.

La festa per il terzo scudetto del Napoli sarà resa ancor più indimenticabile dal film, prodotto dalla Filmauro, “Sarò con te”. La pellicola uscirà nelle sale cinematografiche il 4 maggio, data nella quale è arrivata la matematica certezza del titolo. Conterrà al suo interno tanti ospiti e filmati inediti riguardanti la squadra allenata da mister Spalletti.

Serie A, può cambiare il calendario: la richiesta del Napoli alla Lega

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli si sarebbe informato con la Lega Calcio per capire se ci sono le possibilità per posticipare Udinese-Napoli al 6 maggio. Curioso il fatto che, oramai un anno fa, gli azzurri vinsero lo scudetto proprio a Udine, e due giorni prima della gara, se la richiesta del Napoli sarà accolta, uscirà nelle sale cinematografiche il film del tanto atteso successo.

C’è però da precisare che per quella giornata la Lega non ha ancora decretato delle date e ore definitive. Quindi, in sostanza, si tratta solo di un primo contatto esplorativo del Napoli. Nulla di definitivo. Staremo a vedere se nelle prossime settimane l’indiscrezione sarà poi confermata ufficialmente.

Calendario Napoli, i prossimi impegni degli azzurri

Nella difficile corsa verso la qualificazione in Champions il Napoli dovrà fronteggiare gli ultimi sette match. Se Calzona vuole sperare in una riconferma a fine stagione, è vietato sbagliare. Di seguito i prossimi impegni degli azzurri: