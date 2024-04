Tegola per Calzona: salterà Napoli-Frosinone

Pessima notizia in casa Napoli. Gli azzurri di Francesco Calzona perdono una pedina importante per la prossima gara di campionato.

Arriva una pesante batosta per il Napoli di mister Francesco Calzona. Per la prossima giornata di campionato, la squadra azzurra non potrà contrare su elemento importante della propria rosa. I partenopei hanno incassato la brutta tegola in occasione del match esterno contro il Monza di Raffaele Palladino, match valevole per la 31esima girante di Serie A. In vista della prossima gara di campionato, il Napoli di Francesco Calzona non potrà fare affidamento su Cyril Ngonge.

Ngonge salta la prossima gara di campionato

Il Napoli di Francesco Calzona non potrà contare su Cyril Nonge per il prossimo impegno del campionato di Serie A contro il Frosinone di Eusebio di Francesco. Il giocatore azzurro, a margine del primo tempo del match col Monza, ha rimediato un pesantissimo cartellino giallo per mano dell’arbitro di Daniele Doveri. Ammonizione che è stata fatale per Nonge, essendo in stato di diffida.

Cyril Nonge, di fatto, sarà costretto a scontare il consueto turno di qualifica per somma di ammonizioni. Il giocatore dei partenopei sarà fermo ai box per la gara interna contro il Frosinone, match in programma domenica 14 aprile (ore 12:30). Un’assenza pesantissima per il Napoli guidato da Francesco Calzona.

Nonge tornerà a disposizione del Napoli di mister Francesco Calzona in occasione della trasferta di Empoli, fissata per sabato 20 aprile allo stadio Castellani (ore 18:00). Restano, invece, ancora a rischio squalifica i diffidati Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka, Victor Osimhe e Pasquale Mazzocchi.