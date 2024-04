Napoli, tre titolarissimi a rischio per il Frosinone: le ultime

Ansia in casa Napoli in vista del match contro il Frosinone: ben tre titolarissimi rischiano di non esserci contro i ciociari.

Tra poche ore il Napoli scenderà in campo per affrontare il Monza di Raffaele Palladino. Gli azzurri proveranno a riscattare la pessima prestazione offerta contro l’Atalanta per provare a continuare a lottare per un piazzamento europeo.

Di fronte ci sarà una buona squadra, allenata da un tecnico che piace a tante big in vista della prossima stagione. Anche il Napoli, nelle ultime settimane, ha seguito Raffaele Palladino molto da vicino. Nel corso della conferenza stampa di ieri, poi, il tecnico dei brianzoli ha speso parole bellissime per la città di Napoli che gli ha dato i natali.

La qualificazione ad una competizione europea, ovviamente, non passa solamente dal match di oggi contro il Monza, ma anche dalle prossime sette sfide di Serie A che attendono gli azzurri. In vista della prossima sfida contro il Frosinone, però, gli azzurri corrono un rischio pesantissimo.

Rischio Napoli, tre titolari potrebbero saltare il Frosinone

Subito dopo il Monza, la squadra di Francesco Calzona dovrà affrontare il Frosinone allo stadio Maradona. Oltre alle fatiche dovute al fatto che si tratterà di un lunch match, il Napoli dovrà stare attento ad un ulteriore rischio.

Sono ben tre i titolarissimi che rischiano di saltare il match contro i ciociari perchè in diffida. In totale, invece, sono addirittura cinque gli azzurri che rischiano la squalifica. Tra questi c’è anche Victor Osimhen.

Oltre a Victor Osimhen, anche Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka sono a rischio cartellino giallo. Oltre a loro, poi, anche Ngonge e Mazzocchi sono diffidati.

Situazione complicata anche in casa Frosinone, dove Eusebio Di Francesco deve fare i conti con tre diffidati. Nello specifico si tratta di Barrenechea, Soulè e Oyono.

Contro il Monza, dunque, i diffidati dovranno fare molta attenzione a non essere ammoniti. Il Frosinone, infatti, in questa stagione si è già dimostrato fatale per gli azzurri in occasione degli ottavi di Coppa Italia.

In quel caso, sempre allo Stadio Maradona, i ciociari si imposero con un perentorio 4-0 ed eliminarono il Napoli allora allenato da Walter Mazzarri. I partenopei, dunque, non possono rischiare una nuova umiliazione di questo tipo tra le mura amiche e c’è bisogno di tutti gli effettivi per poter vendicare la pesante sconfitta contro la squadra di Di Francesco.