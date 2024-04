Monza-Napoli, le formazioni ufficiali: esclusione a sorpresa di Calzona

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Caldirola; Akpa Akpro, Gagliardini; Colpani, Zerbin, Mota; Djuric. All. Palladino.

Monza-Napoli, sorpresa di formazione: escluso Politano

Calzona cambia completamente la fascia sinistra del Napoli. Mario Rui si siede in panchina per lasciare spazio a Mathias Olivera, mentre in attacco ritorna Khvicha Kvaratskhelia dopo l’infortunio subito in Nazionale. A centrocampo, invece, torna titolare Piotr Zielinski che nell’ultimo match contro l’Atalanta, nonostante la debacle azzurra, è stato uno dei migliori del Napoli nel secondo tempo.

Colpisce invece l’esclusione di Politano sulla fascia destra. Al suo posto dentro Ngonge, alla prima da titolare con Calzona in panchina. Forse questa l’unica vera sorpresa di formazione in casa Napoli quest’oggi.

Palladino si affida alla sua formazione tipo in una di quella che potrebbe essere una delle sue ultime partite sulla panchina del Monza. Secondo le ultime voci di mercato, infatti, pare che il natìo di Napoli siederà sulla panchina della Fiorentina l’anno prossimo.