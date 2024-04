Monza-Napoli, dura contestazione degli ultras azzurri: l’accaduto

Monza-Napoli, i tifosi azzurri mettono in atto una dura contestazione nei primi minuti del match: la narrazione dell’accaduto

In questi minuti il Napoli sta affrontando il Monza, all’U-Power Stadium. Una trasferta che si prospetta molto insidiosa per i ragazzi di mister Calzona. Il Monza è una squadra quasi sempre molto organizzata, che concede poco in fase difensiva e riesce allo stesso tempo ad esser pericoloso in fase d’attacco.

Hanno preso parte alla trasferta un buon numero di tifosi del Napoli. In settimana un comunicato del gruppo Ultras 1972 della Curva B aveva fatto intendere che il clima nel settore ospiti non sarebbe stato tranquillo. I sostenitori hanno affisso un comunicato all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona mostrando la propria vicinanza solo ed esclusivamente alla maglia azzurra.

Contestazione dei tifosi durante Monza-Napoli: cori e striscioni contro la squadra e De Laurentiis

Sin dal primo minuto della gara i gruppi organizzati hanno lasciato uno spazio vuoto al centro del settore ospiti, in segno di protesta verso il rendimento stagionale della squadra. Hanno poi esposto uno striscione forte e chiaro: “Assenti come i vostri…”, seguito da un disegno di testicoli. Un avviso che lascia poco spazio ad interpretazioni. La tifoseria ci ha tenuto a rimproverare alla squadra la mancanza di attributi.

Non sono mancati poi cori contro la squadra e contro De Laurentiis. I tifosi hanno anche intonato il coro: “Mercenari senza vergogna“. Nel mentre hanno lanciato in campo due fumogeni. Per i primi quindici minuti del primo tempo il settore ospiti è stato in silenzio per protesta, dopo ha ripreso a cantare regolarmente.

I supporters azzurri sono estremamente stufi di quanto visto questa stagione. Quindi, visto che non hanno mai fatto mancare il loro supporto alla squadra, ci hanno tenuto a far sentire la propria voce alla squadra. Staremo a vedere se il monito dei tifosi servirà alla squadra per svegliarsi e portare a casa un risultato importante.